Svenska Oumph tar konsumenterna med storm

”Avtalet vi fick med Tesco var exklusivt under ett år men nu när vi kan gå brett tror vi på en jätteexpansion i Storbritannien.”

Under det senaste räkenskapsåret 2018/2019 omsatte Oumph över 90 miljoner kronor och under de senaste fem månaderna har tillväxten varit drygt 40 procent. Efter två års infasning på den brittiska marknaden räknar Anna-Kajsa Lidell nu med ett rejält kliv framåt.

Hon väcker uppmärksamhet, Anna-Kajsa Lidell, när hon sveper in i Hötorgshallen i Stockholm med sin röda hatt, matchande handväska och svarta kappa. Det finns inget ursäktande, varken i hennes personliga stil eller den stil hon skapat kring varumärket. Med ett kaxigt, grabbigt uttryck har Oumph tagit konsumenterna med storm i såväl Norden som i Storbritannien. Och snart troligen även i Holland.

Den tredje pelaren kallar hon ”imagine better”, eller ”to change the world, first imagine a better one”.