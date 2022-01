Svenska mästaren bakar 1.000 pizzor i timmen

Genomsnittssvensken äter 2,5 kilo pizza per år. ”Få pratar högt om att de gärna äter fryst pizza till middag, men statistiken talar sitt tydliga språk”, säger Tony Gerasovski.

På en tavelvägg i Konservkompaniets gamla lokaler håller Danail Gerasovski med lätt allvarlig uppsyn ett vakande öga över den nya verksamheten som tagit plats.

”När jag sa till farsan att jag drömde om att starta en pizzafabrik brukade han skaka på huvudet. I dag bakar vi närmare en miljon pizzabottnar om året. Han gick bort i somras, men skulle nog ha varit stolt om han sett vad jag åstadkommit”, säger Tony Gerasovski.

Han är vd:n och den affärsidéritande arkitekten bakom Foodster, med Tony’s pizza som varumärke. Företaget har de senaste åren gått sin egen väg i branschen, bland annat genom att lansera pizzabottnar till privatkunder, där man kunde få bottnarna levererade till sitt postombud, men också satsat på ekologiska pizzor i frysdisken.

”Vi blev listade i 400 Ica-butiker men fick ingen ’rush’ i försäljningen. Vår huvudkund, en medelålders man i norra Sverige där man har långt till närmaste pizzeria, struntar generellt sett i om pizzan är ekologisk eller inte. Det blev en dyrköpt läxa för oss”, säger Tony Gerasovski.

Paradoxalt nog blev den missriktade satsningen samtidigt vändningen för företaget, då ett hamncafé i Nyköping frågade om Foodster kunde börja tillverka pizzabottnar på beställning.

”Jag trodde inte på idén, det fanns ju andra aktörer som importerade bottnar, men när jag såg hur stora volymer ett litet café kunde få iväg under en säsong fick jag tänka om.”

Plötsligt stod de stora kunderna på kö, allt från restaurangkedjor och bensinmackar till Hemglass och större nöjesparker ett värde i att köpa in färdiga pizzabottnar.

”Istället för att bygga degrum, investera i pizzaugnar och anställa pizzabagare kunde de plötsligt erbjuda pizza på sina menyer. Vi underlättar för dem så att de kan fokusera på att toppa och grädda en redan färdig pizzabotten”, säger Tony Gerasovski.

Hans pappa Danail började baka pizza i Nyköping redan 1976. Själv vann Tony Gerasovski SM i pizzabakning 2011.

”Jag är uppvuxen på vår pizzeria (Fazana, som såldes 2019) sedan barnsben och har troligtvis tillbringat mer tid här än vad jag varit hemma. Ofta frågade jag stammisarna om hjälp med läxorna när det gällde något jag inte förstod.”

Att Tony Gerasovski skulle bli entreprenör var dock inte självklart efter att ha pluggat till flygtekniker i fyra år. Istället närmade han sig den bransch som skulle bli ”hans” genom en sommelierutbildning i Grythyttan och genom att driva en nattklubb i Nyköping.

”I samma veva träffade jag en god vän från Australien som introducerade mig för en inhemsk, populär likör. När jag hittade flaskan några månader senare började jag fundera om det var läge att påbörja en import av varumärket till Sverige.”

Parallellt med denna företagssatsning gick Danail Gerasovski in i väggen.

”Min första tanke var: vem ska nu baka pizza på Fazana? Jag tog i smyg min mammas nycklar och såg att det fanns lite pizzadeg kvar i kylen. Jag hade aldrig bakat pizza innan men tänkte att det väl inte kunde vara så svårt. Efter 20 bullar lärde jag mig att kasta med pizzadegen och baka ut dem. Samma kväll ringde jag till pappa på sjukhuset och sa att jag skulle hjälpa honom att baka framöver.”

I dag lägger Tony Gerasovski mest fokus på tillverkning av pizzabottnarna, som sägs vara ”nypolitansk”, en anspelning på både Nyköping och den klassiska pizzan från Neapel.

”Vår variant är lite tunnare och krispigare. Det är så vi har bakat sedan 70-talet. Men det som gör att vi sticker ut är att vi har utvecklat 49 olika degkoncept. Den receptbanken bidrar till att de flesta kunder kan hitta en botten som passar just deras verksamhet.”

Under vintern har Foodster, trots att man tidigare gått på en ekonomisk nit i just dagligvaruhandeln, tagit sig in på Coop med tre frysta sorter som saluförs i pizzakartonger.

”Det är otympligt och dyr hantering eftersom vi viker varje kartong för hand. Men när varumärket väl är satt vet konsumenterna vad de köper. Ska vi konkurrera med Dr Oetker och Grandioso måste vi våga profilera oss. Ska du bygga ett större värde i bolaget är det rätt steg att ta.”

Vad talar för att ni lyckas bättre i dagligvaruhandeln denna gång?

”Pizzorna vi bakar nu är som dag och natt i jämförelse med för sex år sen. Men framför allt har vi blivit duktigare att baka produkterna i högre takt, från 100 till 1.000 pizzor i timmen. Samtidigt har folk blivit villiga att betala en femkrona extra för kvalitet.”

Tröttnar du själv aldrig på pizza?

”Nej. Jag står visserligen inte och klappar deg i fabriken som jag gjorde förr. Numera är jag ordermottagare, logistikchef, säljchef, vd… Tiden för supernörderiet att testa nya recept finns helt enkelt inte. Men jag ser alltid till att hämta en pizza från produktionslinan när det är dags för lunch – varje dag.”

Foodster Omsättning 2020: 7,8 Mkr. Omsättningsprognos 2021: 14,5 Mkr. Resultat efter finansiella kostnader 2020: -1,3 Mkr. Ägare: Tony Gerasovski och Kvalitena Industrier AB. Antal anställda: 21.