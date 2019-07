Svenska fotbollförbundet krävs på redovisning om ersättningar

Följetongen kring de svenska dam- och herrlandslagsspelarnas ersättningar under samlingar och mästerskap har tagit ny fart under de senaste veckorna sedan en anmälan om misstänkt lönediskriminering tagits upp av Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Enligt SVT vill den statliga myndigheten nu att Svenska fotbollförbundet (SvFF) ska redovisa alla former av ersättning så som lön, bonus, förmåner och annan ersättning. DO vill även veta hur systemet kring ersättning till en fotbollsspelare ser ut och vad som avgör de olika ersättningarnas nivåer.

"Vår uppfattning är att vi har rättvisa och jämställda avtal. Nu får vi se om DO delar vår uppfattning. Vi har noterat att DO vill ha svar och processen framåt är att vårt kansli tar fram ett underlag”, skriver SvFF:s ordförande Karl-Erik Nilsson i ett sms till TT.

Det var den 7 juli som Nina Rung, kriminolog och föreläsare, och Peter Rung, jämställdhetsstrateg och idrottsföreläsare, anmälde SvFF till DO. Skälet var misstänkt lönediskriminering i avtalen med dam- respektive herrlandslaget.