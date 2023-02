Svenska elfordonsuppstickaren Roam får draghjälp av teknikjätte

Samarbetet är ett resultat av att Roam i fjol var en av tre finalister i The Earthshot Prize, som lanserats av Prins William och The Royal Foundation. The Earthshot Prize räknas som det kanske mest prestigefyllda miljöpriset i historien. Syftet är att hitta lösningar på miljökrisen.

Det blev inget pris för Roam denna gång men genom finalplatsen fick bolaget chansen att samarbeta med teknikjätten Hitachi, som är så kallad Global Partner till The Earthshot Prize. För Roam innebär samarbetet att man får del av den japanska teknikjättens mångåriga kunskap kring batteriteknik.

”Med samarbetet kan vi kombinera vår snabbhet och förståelse för marknaden i Afrika med Hitachis kunskap kring batteriteknologi och laddinfrastruktur”, säger Roams chefsstrateg Albin Wilson.

Tillsammans hoppas de kunna skynda på elektrifieringen av transporter på den afrikanska kontinenten söder om Sahara. Det handlar dels om att förlänga livslängden på batterierna och göra dem mer effektiva men också om att hitta ett andra liv åt dem efter att de tjänat ut sin roll i Roams fordon.

Att få samarbeta med Hitachi är ett viktigt kvitto för fordonstillverkaren.

”Det betyder att visar att vi håller på och växer till att bli en relevant spelare på den här marknaden och att Hitachi ser att vi har en förståelse för marknaden. Det är stort att de vill teama med oss”, säger Wilson.

Roam designar, utvecklar och tillverkar elfordon anpassade för den afrikanska kontinenten. Bolaget, som tidigare hette Opibus, startade 2017. Då låg fokus på att konvertera safarifordon till elbilar. I dag satsar uppstickaren på fordon för yrkestrafik, motorcyklar för leveranser och taxiverksamhet och bussar för kollektivtrafik.