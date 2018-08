Svenska bolag söker 22 spellicenser första dagen

Totalt fick Lotteriinspektionen in 1.500 dokument från speloperatörer som vill in på den reglerade svenska spelmarknaden när den öppnar efter årsskiftet. Enligt iGamingBusiness väntas upp till 70 licensansökningar komma in.

Många av de dokument som iGamingBusiness sett visar att en stor del av bolagen är svenska eller har kopplingar till Sverige, bland annat Cherry, Betsson och Expekt.

Spelföretag som ännu inte hade skickat in per nättidningens rapporttillfälle var Unibet, Mr Green och Leo Vegas. Även aktörerna Svenska Spel, Casino Cosmopol och ATG har skickat in ansökningar under den första dagen.

Andra potentiella aktörer på den svenska marknaden som skickat in ansökan är Mandalorian Technologies, CashBet samt GIG-bolagen SecureTrade och Zecure Gaming. Lotteriinspektionen uppmanade nyligen sökande att lämna in sina handlingar så tidigt som möjligt för att vara säkra på att erhålla en spellicens före januari.