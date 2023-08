Svenska Aerogel faller på rapport

Periodens resultat efter skatt var -12,2 miljoner kronor (-11,6).

Kvartalets nettoomsättning uppgick till 0,3 miljoner kronor (0,3).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -9,7 (-10,8) miljoner kronor under kvartalet och kassaflödet från finansieringsverksamheten blev 23,8 (-1,5) miljoner kronor.

”Vi ser en positiv utveckling med våra nyckelkunder. Under andra kvartalet har två av dessa introducerat produkter med Quartzene på branschmässor, vilket visar att de tror starkt på vårt material. Under samma period har flera kundsamarbeten gått in i nya faser, och vi har noterat stora möjligheter för Quartzene inom transportsegmentet”, skriver vd Tor Einar Norbakk i rapporten.

Aktien handlades ned 11,7 procent i onsdagens tidiga handel.