Svenska 3D-printare jublar över transplanterat öra

Genombrottet med att transplantera ett 3D-printat öra skedde häromveckan på en klinik i San Antonio, Texas. Patienten var den första av elva personer i en klinisk studie kring sjukdomen mikroti, där ytterörat är missbildat vid födseln, som fick ett nytt 3D-printat öra.

”De tog ut celler från patientens existerande öra, lät dem växa, och printade ut vävnader tillsammans med ett biobläck”, säger Erik Gatenholm, vd och grundare till Bico, från en bil i USA där han befinner sig för att tillsammans med sin medgrundare Hector Martinez besöka kunder.

”Det var inte våra produkter som låg bakom just detta, men vi har våra produkter på den institution där professorn som genomför studien är verksam. En av våra främsta appspecialister gjorde dessutom sin doktorsavhandling där. Förra veckan gick även två amerikanska bolag, United Therapeutics och 3D Systems, ut och sa att den första 3D-printade lungan väntas testas i kliniska studier om maximalt fem år. Det här är så spännande för oss, för vi har ju jobbat så hårt under sex års tid för att det här skulle kunna hända.”

Bico, som tidigare hette Cellink, har haft en extrem tillväxtresa. I december i fjol flyttades bolaget, fem år efter det introducerades på First North med en värdering på strax över 150 miljoner kronor, till storbolagslistan. Trots ett minst sagt tungt halvår på börsen överstiger värdet på bolaget fortfarande 6 miljarder kronor.

”Vi startade med biobläcket som såldes för 99 dollar styck. Från det har vi lyckats ta oss upp till produkter som vi säljer för mellan 4 och 5 miljoner dollar, helt enkelt genom att fråga våra tidiga kunder vilka andra kritiska produkter de behövde för att bli framgångsrika inom organ- och vävnadsteknik.”

Det nya namnet, Bico, skulle återspegla det bredare fokuset inom biokonvergens, det vill säga att koppla ihop biologi med nya tekniker som robotar, AI och maskininlärning. Nu omfattar verksamheten fyra områden, regenerativ medicin som innebär att att organ och vävnader kan återskapas efter skada, multiomik som handlar om sekvensering av olika sjukdomar, cellinjeutveckling för tillverkning av biologiska läkemedel och diagnostik.

”I knäimplantat har man exempelvis använt titan och stål och då förväntningen att operationen kommer att behöva göras om efter tio år. Med regenerativ medicin ska implantaten funka i resten av livet eller till och med förbättra livet för patienten.”

Under 2021 satsade Bico hårt på förvärv men nu är siktet inställt på konsolidering och att vända till ett positivt rörelseresultat (ebitda) för helåret.

”I år kommer vi att kapitalisera mycket på den teknik vi har, en väldigt stadig och bra plattform. Vi har byggt en kostym som vi nu växer in i. Vi är 1.200 anställda nu, snart uppåt 1.300. Runt 40 procent i Tyskland och 30 procent i USA.”

Hur ska ni göra för att vända till vinst?

”Med våra åtta nya bolag i koncernen ska göra allt för att de ska fortsätta växa och med dem visa att vi kan nå lönsamhet. Vi ska hitta synergier, men inte trycka på för de som inte är naturliga. Vi ska även, som många andra i branschen, titta på hur vi kan effektivisera ytterligare. Om vi håller oss till den organiska tillväxt som vi lovat på 35 procent kommer vi att nå ett positivt ebitda eller åtminstone break-even.”

Vad är den coolaste produktnyheten just nu?

”Det är C Station, ett system som automatiserar hela cellinjetekniken för genterapier. Den tar dagens fyra, fem steg och kopplar ihop dem till ett. Det betyder att forskaren bara behöver lägga in eller flera celler och ut kommer data och de cellkolonier som ska vidare till nästa steg. Vi hoppas kunna skeppa det första systemet i år.”