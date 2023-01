Svensk teknik vänder världsettan i Chile

Så sent som i november förra året var en delegation från världens största kopparproducent – chilenska statens gruvjätte Codelco – i Sverige. Förutom besök hos bland annat gruvutrustaren Epiroc EPI B +1,20% Dagens utveckling i Örebro och industrikonglomeratet ABB ABB +0,51% Dagens utveckling besökte Codelco gruv- och smältverksbolaget Bolidens BOL +1,00% Dagens utveckling dagbrott Aitik utanför Gällivare och Kevitsa i Sodankylä, Finland.

”Hela världen borde lära sig från Boliden när det gäller elektrifiering i dagbrott, de ligger i den absoluta frontlinjen. Det här samarbetet ger oss exponering till den tekniken och inte minst de personer som har utvecklat och implementerat tekniken”, säger Gonzalo Ramirez, ansvarig för elektromobilitet på Codelco, när Di träffar denne på Business Swedens kontor i Santiago, Chile.

2019 skrev Codelco på en så kallad viljeförklaring, MoU, med Swedish Mining Innovation, ett innovationsprogram med finansiering av bland annat Vinnova och Energymyndigheten som samlar branschens aktörer och Business Sweden.

”Alla gruvbolag i världen har likartade utmaningar när det gäller behovet av ny teknik och hållbarhet. Det svenska gruvklustret har ett väldigt nära samarbete mellan gruvbolag och leverantörer och vi ville väldigt gärna vara en del av det unika ekosystemet. Samarbetet med Business Sweden har varit viktig för att komma i kontakt med de olika intressenterna i det svenska ekosystemet”, säger Daniela Blanco, som ansvarar för Codelcos samarbetsavtal på teknik- och utvecklingsområdet.

Bakgrunden till avtalet är bland annat Codelcos klimatmål. Codelco har som mål att till 2030 reducera koldioxidutsläppen med 70 procent jämfört med 2019 års nivåer. Till 2050 ska bolaget uppnå nettonollutsläpp.

”Det är en av de mest ambitiösa om inte det mest ambitiösa målet i vår bransch”, säger Gonzalo Ramirez.

Förutom att minska utsläppen i dagbrotten med 10 procent till 2030 ska Codelcos underjordsverksamhet gå över helt till batterielektrisk drift från dieseldrivna maskiner. I jättegruvan El Teniente, belägen cirka 8 mil sydost om Chiles huvudstad Santiago, pågår just nu ett första pilotprojekt med en frontlastare från svenska gruvutrustaren Epiroc, den första i Sydamerika, enligt nyhetsbyrån Reuters.

Gonzalo Ramirez, ansvarig för elektromobilitet och Daniela Blanco, ansvarar för Codelcos samarbetsavtal på teknik och utvecklingsområdet. Foto: Joey Abrait

”Vi har en väldigt stark relation med Codelco som är en stor kund till oss. Tillsammans försöker vi lista ut hur framtidens gruvdrift ska se ut”, säger John Swift, ansvarig för Epiroc i Chile och Argentina.

Enligt Gonzalo Ramirez jämförs nu hur den batterielektriska lastaren står sig mot en traditionell dieselmaskin.

”Men vi utvärderar också vilka andra positiva effekter lösningen har i en underjordsmiljö. I takt med att gruvor går djupare och djupare ökar temperaturen vilket kräver mer ventilation. Batterielektriska maskiner avger lägre temperaturer samtidigt som de saknar partikelutsläpp”, säger han.

Om Coldeco just har tagit första stegen inom batterielektriska underjordsmaskiner har bolaget kommit klart längre inom automation, enligt Tal Zarum, ansvarig för automation på Sandvik Mining and Rock Solutions, SMR, i Sydamerika. SMR:s allra första automationsprojekt skedde i just El Teniente, i produktionsnivån som kallas Pipa Norte. Sedan dess har Sandvik automatiserat flera av produktionsnivåerna i El Teniente.

”El Teniente är en av de mest automatiserade underjordsgruvor vi känner till och tillsammans har vi lärt oss mycket om hur man kan implementera tekniken. När vi började 2004 var det bara ett projekt, men allteftersom Codelco går djupare och djupare under jord blir det allt mer utmanade att operera maskinerna, därför behöver de automatisera för att öka säkerheten och produktiviteten”, säger Tal Zarum.

Codelcos framskjutna position inom automatisering gör samarbetet över nationsgränserna intressant även för de svenska gruvbolagen, enligt Gonzalo Ramirez.

”Vi har några av de största underjordsgruvorna i världen och har ett av de första dagbrotten med fullt automatiserade truckar. Därför är vi en väldigt relevant partner för bolag som LKAB och Boliden”, säger han.