Svensk life science ska bli mer global: ”Vi är för introverta”

Den senaste mätningen visade att omkring 42.000 personer jobbar inom området i Sverige och att 30.000 av dessa jobbar inom forskning. Under 1990-talet var landet starkt inom området, men dippade efter stora omstruktureringar hos bolag. Nu når Sverige en högre nivå med en annorlunda branschstruktur än tidigare.

I Sverige kommer life science som bransch att visa upp en stark utveckling under 2020-talet. Det innebär fler anställda, positiv utveckling i nettoomsättning för branschens olika sub-grenar samt fortsatt stark export. I dag står life science för 8–10 procent av landets nettoexport.

När Di får tag på Helena Strigård och Jonas Ekstrand på Swedenbio är de på plats i San Fransisco i USA för att medverka på en stor Health care-konferens. För Di berättar de om några av viktigaste milstolparna som kommer prägla life science-Sverige under 2020-talet.

Vi står inför en revolution som redan nu börjar synas och få konsekvenser, enligt Jonas Ekstrand, senior rådgivare på Sweden Bio. Gränslandet mellan life science och artificiell intelligens, AI, kommer att revolutionera vad som är möjligt att göra framöver de kommande tio åren. På så sätt kommer det finnas mer information om hur patienternas gener ser ut på detaljnivå, vilket kommer kunna individanpassat vården i större omfattning.

”Vi har också mer och mer information om hur sjukdom uppstår på molekylär nivå och det här kommer att göra att det blir betydligt enklare, snabbare och billigare att designa nya läkemedel som är anpassade för den enskilda patienten. Norden är starka inom artificiell intelligens och akademierna börjar plocka upp det här också nu och jobba aktivt med”, säger Jonas Ekstrand.

”Jag har ingen anledning att tro att det kommer kosta mer än vad det har gjort hittills, snarare att det blir billigare, effektivare och en högre precision i det man gör. Det är där den artificiella intelligensen kommer in som kan knyta ihop all den här informationen som finns på så många ställen och i så många former, så att ingen enskild människa eller grupp av människor kan hantera den”, fortsätter han.

3D-printade organ i människor

Fram till i dag, och fortsatt under 2020-talet, ökar kunskapen om stamceller. Den kunskapen, i kombination med teknologi inom 3D-printing, göra att man kommer kunna skapa nya mänskliga organ eller delar av organ. De kan ersätta organ och de kommer att bestå av patientens egna celler. Det i sin tur gör att avstötningsreaktioner och andra typer av komplikationer inte kommer förekomma på samma sätt som tidigare.