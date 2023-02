Svensk duo bland frontfigurerna på möbelmässan

Sofia Lagerkvist och Anna Lindgren utgör designduon Front och har arbetat tillsammans i närmare 20 år. Front har genom åren beskrivits som en djärv och nyskapande grupp som framför allt rönt stor uppmärksamhet internationellt genom samarbeten med stora design- och möbelvarumärken som Moroso, Moooi och Vitra. De finns representerade i de permanenta samlingarna på Centre Pompidou i Paris, MoMA i New York och V&A Museum i London.

”Front har en designapproach som gör dem överlägsna på den internationella designarenan. Ända sedan starten har de haft en tydlig vision och närmat sig design och kreativa processer på ett konstnärligt och utforskande sätt. Resultatet är överraskande, progressivt och alltid relevant”, säger Hanna Nova Beatrice, projektchef för möbelmässan Stockholm Furniture Fair och Stockholm Design Week, som pågår parallellt den här veckan.

Anna Lindgren. Foto: My Matson

I början av 2000-talet ställde Sofia Lagerkvist och Anna Lindgren ut på Greenhouse, möbelmässans avdelning för nya, unga designers som befinner sig i början av karriären.

”När vi började var det den svenska designbranschen väldigt traditionell och det var ganska snävt mellan de olika delarna av formgivning. Var man textilformgivare gjorde man textil, och så vidare. Det var också ganska snävt i det estetiska uttrycket. Det var väldigt tydligt att något som var enkelt och byggt på ett hantverksmässigt fint sätt var ”finare” design. Det har ändrats otroligt mycket”, säger Sofia Lagerkvist.

I år är de hedersgäster, och står bakom den 300 kvadratmeter stora installationen som är det första som möter besökarna på Stockholmsmässan.

”Möbelmässan är väldigt social, man träffar kollegor och nya samarbeten uppstår. Många har saknat det under pandemin. Det känns extra kul efter de här två åren. Vad som helst kan hända, man kan träffa på vem som helst. Det är en härlig atmosfär”, säger Anna Lindgren.

Stockholm Furniture Fair och Stockholm Design Week 2023 Möbelmässan Stockholm Furniture Fair 2023 pågår 7–11 februari på Stockholmsmässan, parallellt med Stockholm Design Week som pågår 6–12 februari. Bland de 400 utställarna på mässan finns skandinaviska varumärken som Hem, Artek, Kinnarps och Lammhults. Även internationella toppnamn som Moroso. På Stockholmsmässan samsas utställare från 31 länder på drygt 25 000 kvadratmeter och det väntas drygt 30 000 branschbesökare från hela världen. Under Stockholm Design Week pågår evenemang runt om i hela staden, bland deltagarna märks blanda andra bland andra Carl Hansen & Søn, TAF, Swedese och Dux.

Duon understryker att deras installation är inte är något retrospektiv utan ett sätt för Front att bjuda in besökarna till deras arbetsprocess.

”Arrangörerna ville att vi skulle visa lite det vi håller på med nu, men även saker vi gjort genom åren. Vi har verkligen fått tillfälle att blicka tillbaka lite och hitta den röda tråden mellan projekten”, säger Sofia Lagerkvist.

”Vi visar egeninitierade, experimentella projekt tillsammans med produkter vi har gjort med de producenter och gallerier vi samarbetar med. Det är en blandning av objekt som ändå hör samman”, säger Anna Lindgren.

Sofia Lagerkvist. Foto: My Matson

I öppningsutställningen i Stockholm visar de en del av projektet ”Design by Nature”, ett mångårigt projekt som resulterat i bland annat möbler för Moroso och tyger för Fabrek. Stora, gobelängliknande tyger leder besökaren in till vad som ser ut som stora mossbeklädda stenar, men som i själva verket är ett soffmodulsystem. De hyperrealistiska tygerna har Front tagit fram med hjälp av filmer och 3D-scanning från skogen, filerna har sedan återskapats på tygerna genom klassiska tekniker som vävning och broderi.

Sofia Lagerkvist och Anna Lindgren har alltid varit intresserade av den svenska naturen och har de senaste åren använt sig av forskning från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, kring naturens positiva effekter för både folkhälsan och den mentala hälsan.

”Vi började fundera på om det var möjligt att föra in fragment av naturen direkt in i hemmiljöer. Det blev ännu mer aktuellt under pandemin när det blev otroligt populärt att gå ut i skogen, men vi har hållit på med det här projektet i säkert fem år”, säger Anna Lindgren.

”Vi pratade om att vi som barn tillbringade mycket tid i skogen, hur man låg i mossan, klättrade och byggde kojor. Det är nog en stor anledning till att vi valde ett kreativt yrke”, säger Sofia Lagerkvist.