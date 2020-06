Svenska doldisen Tagmaster spelar en nyckelroll när flera av Europas städer moderniserar sitt resande. I dag är de en liten spelare i en växande bransch. Men planen är att bli världsledande. Med appen Givemegreen – som ska ge cyklister grön gata genom staden – tar de steget in på en ny marknad.

Trafiksystem anpassade till cyklister kommer att bli betydligt vanligare i framtiden, tror svenska Jonas Svensson, vd för First North-noterade Tagmaster som jobbar med trafikplanering över hela världen.

Tänk dig ett trafikljus som vet att du kommer långt innan du når fram och ser till att du har grön gubbe när du väl är framme.

Det är idéen bakom appen Givemegreen som föddes i ett samarbete mellan det amerikanska bolaget Sensys Network och universitet i Berkeley i Kalifornien, USA, där man tittade på olika framtidslösningar för flöden- och styrning. Och i juni förra året förvärvades just Sensys av Tagmaster.

”När vi kom in i matchen ett så hade man precis fått ihop konceptet med Givemegreen och påbörjat ett första beta-test i Kalifornien”, säger Tagmasters vd Jonas Svensson till Dagens Industri.

Enkelt förklarat går systemet ut på att användarens app kopplar upp sig mot ett system som sitter i vägkorsning. Kommunikationen sker via bluetooth och inleds när cyklisten befinner sig cirka 90 meter från övergångsstället.

När cyklisten med appen Givemegreen närmar sig ett trafikljus aktiveras en virtuell knapptryckning. Tanken är att det ska ge cyklisten grönt ljus lagom till att hen kommer fram till korsningen. Illustration: Sensys Network

Systemet användes för första gången i Santa Clarita i Kalifornien i slutet av 2018, och har genomgått ett andra test i Fort Wayne i Indiana med goda resultat.

”Vi börjar i liten skala i USA med några vägkorsningar för att koppla det vidare till ett kvarter och sen hela stadsdelar”, berättar Jonas Svensson.

Och inom snar framtid kanske vi också får se Givemegreen i svenska korsningar.

”Jag skulle tippa på att vi kan testköra systemet under första halvan av nästa år. Först måste appen göras om i ett annat språk med mera så allt funkar i en svensk kontext. Bara det är några månaders jobb. Stockholm tycker vi är ett bra ställe att börja på av praktiska skäl. Det är mycket trafik samt att vi finns här själva och så måste det finnas tillräckligt mycket modern infrastruktur i korsningen redan av kostnadsskäl”, säger Jonas Svensson.

Tagmasters vd Jonas Svensson spår att cykeltrafiken kommer att få en mycket större roll i framtidens mobilitet. Men han är noga med att påpeka att det inte betyder att tunnelbanor och spårvagnar försvinner.

Att cykeln blivit ett viktigare transportmedel är det ingen tvekan om, enligt Svensson. Under coronakrisen har flera städer storsatsat på cyklister, och investerat mer pengar än tidigare på teknik för cykelhantering.

”Man gör ju till och med om delar av städerna för att prioritera för cykeln. Vi ser att det finns pengar i systemen för den här typen av investeringar och det pratas jättemycket om det i alla länder där vi finns i dag”, säger Svensson och fortsätter:

”Vi arbetar också med enklare system för att räkna på volymer och flöden, för att enklare kunna planera vid byggen av ny infrastruktur, hur mycket som ska investeras med mera. Men framåt ska tekniken också också kunna användas för att kunna förse cyklister med information om hur lång tid det tar att ta sig från punkt a till b. Ett mer fullvärdig trafikinformationssystem för cyklister. De får samma status i flödena som bilisterna”, säger Svensson.

Tagmaster som finns noterade på Stockholmsbörsens First North-lista började jobba med trafiklösningar 2015, men har funnits i 25 år. Bolaget är i grunden ett teknikbolag som utvecklar produkter och lösningar som bygger på sensorteknologi, som framför allt används för att effektivisera trafikflöden på vägar och på räls.

Via förvärv har bolaget utökat portföljen med radarteknik, teknik för automatisk registreringsskyltsavläsning samt magnetiska sensorsystem.

Senaste förvärvet var just amerikanska Sensys Network. Tagmasters plan är att bli ett ledande namn i branschen.

”Vår strategi är att växa både genom tillväxt och genom förvärv. Förvärv gör vi för att snabbare kunna bli den ledande spelare på det här området”, säger han.

Hur ser Tagmaster ut om 5 år?

”Då är vi ett mycket större företag på en växande marknad. Då har vi positionerat oss kring dessa frågor på ett annat sätt när det gäller gröna lösningar. Ambition är att bli världsledande på detta”.

Vad är din och Tagmasters vision för den smarta staden?

”I grunden är det miljön vi är ute efter. I New Delhi kunde man helt plötsligt se himlen under corona-nedstängningen. Vi ser framför oss att det med vår teknik blir ett mycket mycket bättre flöde. Vi brukar säga att 30 procent av all trafik i en stad beror på att folk letar parkeringsplatser vilket verkar väldigt onödigt . Kan vi få fler att välja så kallad active travel, alltså cykling eller gång, och det i bättre symbios med övrig trafik så tror jag att alla mår bra av det. Och vi kommer att ha mycket mindre olyckor kopplade till detta. Vi ser väldigt ljust på den här delen”.

Vad tror du om framtiden för den omställning som måste ske?

”Spännande att man är så överens. Sen tycker jag att det såklart att det tar lite för lång tid. Du hamnar i beslutsprocesser. Alla är ganska överens, men sen ska det ju kopplas ihop – då tar det längre tid. Men det finns mycket dragkraft i det - från planerare till politiker till användare och trafikanter. Förhoppningsvis håller vi i det momentum som finns nu. Man kan inte säga nej till förändringen som sker, då blir man lite av elefanten i rummet”.