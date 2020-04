Sven Hagströmer: ”Marknaden väntar på en chans att starta ett rally”

Som storägare på börsen, hur sover du om nätterna i dessa tider?

”Jag sov rätt dåligt i början. Den insyn man fick i de kinesiska processerna gjorde mig mer orolig än att börsen gick ned. Sen hade vi en hög likviditet i Creades, närmare 20 procent sen årsskiftet.”

Hur har du själv tänkt kring aktiemarknaden?

”Vi har doppat våra tår i det kalla vattnet här på botten. Men vi har varit väldigt försiktiga. Nu är det likviditet och soliditet som betyder något. I och med att pengar har varit gratis, har det slarvats ganska friskt med det. Som Buffet sa för en tid sen, ”when the tide is out, you see who is swimming naked.”

Vilka tankar har du för ekonomin framåt, när vi är genom krisen?

”Många pratar om bara vi är genom krisen så är allting frid och fröjd, men det här är överlagrat. Vi var redan innan på väg in i en konjunkturnedgång. Vi hade en väldigt gammal och ganska trött högkonjunktur som inte har följt några större investeringar. Ekonomin har gått på steroider på grund av USA, stora budgetunderskott och resten av världen med väldigt låga räntor.”

”I USA har man dessutom använt sina balansräkningar till återköp av aktier och den källan för börsuppgång lär sina ordentligt. Jag är ganska pessimistisk, men på kort sikt tror jag marknaden bara väntar på en chans att starta ett litet rally. Men jag tror det blir ett kort rally.”

Efter att Coronavirusets framfart begränsats i Kina har efterfrågan på skyddsmateriel till vården där, som andningsmasker, avstannat. I Sverige saknas utrustning, något som fick Sven Hagströmer att agera.

”Creades vd John Hedberg hittade på nätet några som kunde leverera ansiktsmasker från Kina. Då hörde vi av oss för fjorton dagar sedan till region Stockholm, det var på en fredag och då sa de att 'tack vi tar tag i det på måndag'. Då flög topplocket på oss båda två.”

”Det här handlar om liv och död och vi visste att det saknades ansiktsmasker.”