SVB:s nya ägare behåller kritiserad modell: ”Business as usual”

Familjekontrollerade First Citizens Bank, som förvärvade kraschade Silicon Valley Bank (SVB) i mars, meddelar att man håller fast vid bankens kritiserade modell, under tiden man kämpar med att återupprätta förtroendet för SVB. Det rapporterar Financial Times som intervjuat First Citizens vd Peter Bristow.

Sedan man tog över SVB har man försökt övertyga både kunder och personal om att det är ”business as usual” som gäller.

Enligt Financial Times har vissa investerare inom teknikindustrin uttryckt skepsis över den nya ägaren – First Citizens, med över 550 kontor i landet, har sin bas på USA:s östkust samt begränsad erfarenhet av riskkapital.

En fråga för First Citizens blir att besluta om man vill behålla och fortsätta satsa på SVB:s kundkoncentration till bolag inom tech. Cirka 95 procent av SVB:s kunder hade tillgångar över 250.000 dollar, som är taket för den statliga insättningsgarantin.

Peter Bristow betonar samtidigt att First Citizens familjeägarstruktur är en garant för att undvika liknande balansmissar som SVB:s tidigare ledning gjorde sig skyldig till.

First Citizens är USA:s största familjekontrollerade bank i USA och ökade sina tillgångar till 219 miljarder dollar med förvärvet av SVB, som men uppköpet gick från landets 30:e största bank till den 16:e största.