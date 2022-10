SVART PÅ VITT: Marknadsmodellen avgör hur lönsam ny kärnkraft kan bli

Beskrivningen stämmer väl in på en handfull europeiska projekt det senaste decenniet. Men i övriga delar av världen, särskilt i Asien, finns många exempel på kärnkraftsprojekt som både håller tidsplan och budget. En ögonblicksbild just nu är att det ser ljust ut för ny kärnkraft både vad gäller konventionella stora reaktorer och nya små modulära reaktorer. Kärnkraften har goda möjligheter att konkurrera med havsbaserad vindkraft, särskilt med en marknadsmodell som premierar de stödtjänster som kärnkraften ger till elsystemet.

År 2005 inleddes bygget av den finska tryckvattenreaktorn Olkiluoto 3 med en planerad max-effekt på 1650 MW till en beräknad kostnad på 3,2 miljarder euro. En av världens största reaktorer skulle se dagens ljus och stå klar att tas i drift 2009. Men så blev det inte. Kärnkraftsbygget förvandlades till en kostsam och utdragen mardröm för byggkonsortiet Areva NP, mellan Areva och Siemens. Projektet har blivit själva sinnebilden för hur dyrt och tidskrävande det kan vara att bygga ny kärnkraft. Kostnaden för projektet beräknas i dagsläget vara uppe i 11 miljarder euro. Men i december förra året kunde anläggningen börja starta. Begränsad elproduktion har testats och full kommersiell drift planeras till december i år. Projektets tidsplan är usel, men samtidigt är tidpunkten för uppstarten för kommersiell drift synnerligen vältajmad. Ett tillskott på 1650 MW, vilket är motsvarande 12-13 procent av Finlands samlade elförsörjning, till det finska och nordiska elsystemet mitt under pågående energikris är minst sagt en räddare i nöden.

Bakom investeringen i Olkiluoto 3 står Teollisuuden Voima (Industrins Kraft på svenska). TVO ägs till största del av PVO, Pohjolan Voima (Nordisk Kraft), som är majoritetsägare, samt av Fortum, Helen (ägt av Helsingfors stad), samt en rad mindre ägare bland annat ett femtiotal kommunalt ägda energibolag över hela Finland. PVO i ägs i sin tur till största del av UPM och Stora Enso, två av världens största skogsindustrikoncerner.

För byggkonsortiet med Areva i spetsen har projektet varit smärtsamt kostsamt. Men när det gäller investerarna är läget ett annat. De har i princip betalat det som var överenskommet plus räntekostnader för en utdragen byggprocess. Kan det som länge såg ut som ett mardrömsprojekt trots allt bli en bra investering i slutänden? Ja, det är inte alls orimligt att så blir fallet. En kalkyl som Helsingin Sanomat nyligen gjort visar att investeringen kan vara återbetald på tre år och sju månader för TVO.

En exakt ekonomisk kalkyl är inte möjlig att göra eftersom den slutgiltiga prislappen på projektet ännu inte är klar. Men trots dessa osäkerhetsfaktorer och med beaktande att reaktorn kan leverera el många år framöver, det första driftstillståndet är till 2038, finns goda förutsättningar för en lysande affär för investerarna på sikt.

De få reaktorer som har byggts i Europa och USA de senaste åren har samtliga drabbats av förseningar och fördyringar vilket i vissa fall till och med lett till avbrutna projekt. Det har skapat en bild av att ny kärnkraft inte är ekonomiskt konkurrenskraftig i förhållande till andra kraftslag. Det som då glöms bort är att det faktiskt byggs kärnkraft till konkurrenskraftiga kostnader på andra håll i världen.

Vänder vi till exempel blicken mot Asien kan det konstateras att det i Sydkorea och Kina byggs reaktorer där tidsplan och budget hålls. Båda tryckvattenreaktorerna Olkiluoto 3 och Flamanville 3 i Frankrike, som nu beräknas kunna tas i drift 2023, ser ut att kosta mellan 10 000 och 12 000 dollar per installerad kW elektrisk effekt att bygga. Det kan jämföras med de reaktorer som byggs i Japan, Sydkorea, Kina och Ryssland som kostat runt 4000 dollar per kW, i vissa fall har kostnaden kommit ned till 2000 dollar per kW.

Något enkelt svar på vad ny kärnkraft kostar i dag eller vad den kostar framgent finns inte. Däremot finns det en klar bild att vad som driver kostnader och vad som kan förhindra att kommande projekt drar iväg tids- och kostnadsmässigt likt Olkiluoto 3 eller Flamanville 3. I grunden är det precisionen i planeringen och därmed precisionen i projektbudgeten som styr hur kostnaden utvecklas oavsett vilken typ av projekt det gäller. Eftersom det handlar om mycket höga investeringskostnader är riskaspekten central.

Enligt World Nuclear Association ökar den globala kärnkraftskapaciteten stadigt och 55 större reaktorer är under uppbyggnad. I dag finns det cirka 440 kärnkraftsreaktorer i 32 länder plus Taiwan, med en sammanlagd kapacitet på cirka 400 GWe. Under 2019 levererade dessa reaktorer totalt 2657 TWh, vilket är över 10 procent av världens el. Dessutom skapas ytterligare kapacitet genom anläggningsuppgradering och det pågår program för förlängning av flera anläggningars livslängd.

De flesta reaktorer som är beställda eller planerade finns i Asien. Det är inte bara Kina, Sydkorea och Indien som bygger reaktorer utan även Bangladesh samt oljeländer som Iran och Förenade Arabemiraten.

Cirka 90 reaktorer med en total bruttokapacitet på cirka 90 GWe är i planeringsstadiet eller redan beställda, och över 300 reaktorer är föreslagna och kan bli beslutade framöver. De flesta reaktorer som för närvarande planeras finns i Asien, med snabbt växande ekonomier och ett snabbt stigande elbehov.

I flera av de Sydkoreanska projekten samt i Förenade Arabemiraten rör det sig om den Sydkoreanska tryckvattenreaktorn APR 1400. Projektet Barakah i Förenade Arabemiraten där två av reaktorerna är i produktion och två ytterligare på gång beräknas den totala kostnaden för projektet med fyra reaktorer till 24,4 miljarder dollar.

I Europa är tio nya reaktorer under uppbyggnad eller planeras i närområdet runt Östersjön. Ytterligare ett femtontal nya reaktorer är på gång i de östeuropeiska länderna och Turkiet. Även i Frankrike och Storbritannien aviseras ett dussintal nya reaktorer.

Allt som nämnts hittills gäller stora reaktorer från den tredje generationens kärnkraft, men det pågår parallellt en omfattande forskning och utveckling inom den globala kärnkraftsindustrin av ny kärnkraft där huvudspåren är små modulära reaktorer, SMR och den fjärde generationens kärnkraft med bland annat blykylda reaktorer där kärnbränslet ska kunna återanvändas.

När det gäller SMR bevittnar vi ett genombrott just nu. Detta är kärnreaktorer som är mindre än de konventionella kärnreaktorerna med en elektrisk effekt upp till 300 MWe eller en termisk effekt upp till 1000 MWth. De är modulärt uppbyggda i meningen att de kan byggas och serietillverkas i fabrik och sedan transporteras dit de ska användas.

Små modulära reaktorer är ingen rocket science och har funnits länge. Ryssland har under flera decennier till exempel använt små modulära reaktorer både på land och till havs, bland annat i isbrytare. Det nya är att vi nu ser storskaliga satsningar både från tillverkare och från beställare: att skapa prototyper för serietillverkning med lägre pris än för större och konventionella reaktorer, men med samma prestanda vad gäller kvalitet och säkerhet.

Minst ett femtontal länder och flera tiotals små och stora industriella aktörer, som till exempel GE Hitachi, Rolls-Royce och NuScale, är aktiva på den globala SMR-marknaden med målet att starta små modulära reaktorer inom åtta till femton år, men flera SMR är redan igång. Ryssland, USA, Kanada, Estland, Polen, Rumänien, Storbritannien och Tjeckien är alla länder där det lagts beställningar på att uppföra små modulära reaktorer.

I Sverige har Uniper tillsammans med Blykalla och KTH för avsikt att bygga och kommersialisera en ny reaktor av SMR-modell. Den första testprototypen ska vara eldriven och beräknas vara i drift på OKG:s kärntekniska anläggning 2024. Vattenfall undersöker också förutsättningarna för att bygga SMR i Ringhals och bolaget Kärnfull Next har en utarbetad strategi att samarbeta med industrier eller kommuner som vill satsa på elproduktion från små modulära reaktorer. Nyligen meddelade även Fortum att bolaget inleder en förstudie om möjligheterna att bygga ny kärnkraft i både Sverige och Finland. Förstudien fokuserar på små modulära reaktorer men omfattar även konventionella reaktorer.

Bedömare menar dock att det sannolikt bara finns utrymme för en eller två aktörer på sikt inom SMR. Anledningen är att det krävs stora volymer för att verksamheten ska bli lönsam. Just nu sitter GE Hitachi med sin BWRX 300 i vinnarhålet där Polen till exempel nyligen beställde tio reaktorer. Det är också den reaktortypen som Vattenfall tittar på för Ringhals och den som Kärnfull Next avser använda.

Hur ser då framtiden ut för kärnkraften? En ögonblicksbild är att det ser ljust ut och att det lossnar på alla fronter. Det börjar materialisera sig i fullt realistiska projekt.

Behoven finns i hela världen. Tittar vi på Europa och framför allt den norra delen där vi befinner oss mitt i en energikris och där det finns ett effektproblem är det svårt att blunda för de lösningar ny kärnkraft skulle kunna erbjuda.

Branschaktörer menar att kärnkraften definitivt kommer att kunna konkurrera med havsbaserad vindkraft där man talar om en kostnad på cirka 40-50 öre per kWh.

Frågan som de svenska aktörerna behöver fundera över är om det är konventionella stora kärnkraftsreaktorer eller små modulära reaktorer som Sverige bör satsa på - eller är det kanske både och? I dagsläget lutar det mer åt ett flertal små modulära reaktorer än tre fyra stora tryckvattenreaktorer, åtminstone när vi pratar om att bygga ny kärnkraft på anläggningar där det redan finns tillstånd, alltså Forsmark, Ringhals och Oskarshamn.

Om Vattenfall till exempel väljer att bygga tre eller fyra små modulära reaktorer i Ringhals till lägre kostnad än en stor tryckvattenreaktor, öppnar sig också möjligheten att utföra underhåll på en reaktor i taget utan att behöva hamna i den problematik som råder i dag där hela södra Sverige påverkas negativt med högre elpriser när ett jätteblock faller bort helt under lång tid.

Den nya regeringen kommer att göra det lättare att bygga ny kärnkraft. Det handlar både om att öppna för möjligheten att bygga kärnkraft på fler ställen, men framför allt den utlovade översynen av marknadsmodellen där stödtjänster som krävs för ett välfungerande elsystem ska börja prissättas. Detta gynnar kärnkraften, som ju levererar både effekt och svängmassa till elsystemet, och gör den än mer konkurrenskraftig.

Genom möjligheten att uppföra kärnkraft på fler orter öppnas också nya möjligheter för industrikommuner att hitta lösningar kring elektrifieringsproblematiken. För LKAB som ju beräknar behöva göra av med osannolika 70 TWh 2045-2050 men som hittills pratat om behovet av enorma mängder vindkraftsel finns nu möjligheter att komplettera med el från små modulära reaktorer.

Ytterligare en aspekt som talar för ny kärnkraft i Sverige är att det nu finns ett beslut som slutförvaret. Slutförvarskostnaderna både för befintlig kärnkraftsflotta och eventuell framtida flotta kommer bli oerhört mycket lägre än tidigare.

Återstår då frågan om tidsaspekten. När ser vi den första nya svenska kärnkraftsreaktorn på plats? Svaret är att det kan dröja åtta till tio år. Vattenfalls vd Anna Borg sa tidigare i höst att hon räknar med att en ny SMR-reaktor skulle kunna vara i drift i Ringhals runt 2031/2032. Det är en tidsrymd som rymmer nästan två riksdagsval. Politisk oenighet kring kärnkraftens framtid måste betraktas som det potentiellt största hotet mot investeringar i nya reaktorer i Sverige. För i övrigt har stjärnorna aldrig stått mer rätt för ny kärnkraft i Sverige än just nu.

4. Faktaruta.

Kärnkraftsreaktorer i Sverige idag (med maximal nettoeffekt)

Forsmark 1: 1040 MW *

Forsmark 2: 1121 MW

Forsmark 3: 1172 MW

Ringhals 3: 1074 MW

Ringhals 4: 1130 MW

Oskarshamn 3 1450 MW

* Forsmark har ansökt om effekthöjning av F1 om totalt 100 MW, varav 50 MW har beviljats tillstånd i höst. Ytterligare 50 MW kan tillkomma nästa år om tillstånds ges.

Källa: Vattenfall och OKG

5. Faktaruta

Regeringen föreslår följande lagändringar för ny kärnkraft

* Förbuden i miljöbalken att tillåta nya reaktorer på andra platser än i dag och ha fler än tio samtidigt i drift tas bort. Förbudet mot att återstarta stängda reaktorer ska tas bort. Nödvändiga regelverk ska skyndsamt utvecklas för att skapa förutsättningar för att små modulära reaktorer (SMR) ska kunna bygga och nyttjas i Sverige.

*Kortare tillståndsprocess och snabbspår för ny kärnkraft. Inför en ny regel i miljöbalken som innebär att endast en myndighet får vara part i ett tillståndsärende. Utpekad myndighet ska ansvara för samordning med ev. andra myndigheter med intresse i saken. Inför också ett snabbspår för kärnkraft i miljötillståndsprocessen – en särskild regel i miljöbalken – som innebär att tillståndsärenden som rör ny kärnkraft ska behandlas med hög prioritet. Strålsäkerhetsmyndigheten får uppdraget att föreslå hur tillståndsprocessen för ny kärnkraft även i övrigt ska kunna kortas kraftigt.

*Den höga ansökningsavgiften för nya kärnkraftreaktorer ses över för att kraftigt sättas ned. Vid behov skjuts mer medel till mark- och miljödomstolarna för att snabbt kunna hantera tillståndsprövningen av ny kärnkraft. Uppdrag ges att ta fram ett snabbspår för att acceptera typgodkännande av reaktorer, system och komponenter från länder jämförbara med Sverige, samt arbeta för typgodkännande även på europeisk nivå.

Källa:Tidöavtalet

6 Faktaruta Sammanfattning

Det ser ljust ut för ny kärnkraft både vad gäller konventionella stora reaktorer och nya små modulära reaktorer.

Kärnkraften har goda möjligheter att konkurrera med havsbaserad vindkraft, särskilt med en marknadsmodell som premierar de stödtjänster som kärnkraften ger till elsystemet.

Något enkelt svar på vad ny kärnkraft kostar idag eller vad den kommer kosta framgent finns inte. Däremot finns det en klar bild att vad som driver kostnader och skapar förseningar. I grunden är det precisionen i planeringen och därmed precisionen i projektbudgeten som styr hur kostnaden utvecklas oavsett vilken typ av projekt det gäller.

Den försenade reaktorn Olkiluoto 3 i Finland är i dagsläget uppe i en kostnad på 11 miljarder euro. Trots det visar beräkningar att investeringen kan vara återbetald på cirka fyra år.

Samtidigt finns det exempel på betydligt lägre kostnader. I projektet Barakah i Förenade Arabemiraten där två av reaktorerna är i produktion och två ytterligare är på gång beräknas den totala kostnaden för projektet med fyra reaktorer till 24,4 miljarder dollar.