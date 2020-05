Svårt att lyckas med ny mobilitet

För att klara de uppsatta klimatmålen måste fler av oss överge den fossildrivna bilen och börja använda andra färdmedel. Ett viktigt inslag i omställningen handlar om beteendeförändringar och affärsmodeller som delad mobilitet med bilpooler, elcyklar och organiserad samåkning. Men det är svårt att ändra våra transportbeteenden, visar de uppföljningar som gjorts.

”Bilen uppfattas kunna ta människor till det de behöver på ett tillfredsställande sätt. Incitamenten att resa på annat sätt är därför inte tillräckliga”, säger Jessica Berg, forskningschef på enheten mobilitet, aktörer och planering på Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

Bilpooler har funnits runt om i världen i närmare 50 år. Trots det är de fortfarande en marginell företeelse. Mest framgångsrikt hittills i Sverige är Volvo-ägda Sunfleet som 2019 hade ungefär 1.550 bilar fördelade på 25 orter. Det motsvarade 0,03 promille av den svenska bilparken, enligt en rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2019.

”Bilpooler i sitt nuvarande koncept är en lösning för ett mindre antal individer, exempelvis de med litet transportbehov eller där eget bilägande medför stora problem. Konceptet måste nog ändras om det ska uppnå den potential som finns i teorin för att minska bilresorna”, säger Jan Andersson, professor på VTI, som arbetar med en studie om bilpooler.

Många bilpoolssatsningar har kommit och gått under 2000-talet. För 20 år sedan handlade det mycket om bilpoolskooperativ. De är nu under avveckling och ersätts av kommersiella aktörer som erbjuder mer service. Även kommersiella bilpooler har lagts ner, och de som är kvar förändras. Till exempel håller just nu Sunfleet på att omvandlas till M, en tjänst som med hjälp av en ny digital plattform bland annat blir bättre på att förutse var och när kunder behöver sin bil. Såväl Sunfleet som M riktar sig till både privatpersoner och företag.

”En viktig anledning till att Sunfleet har nått framgång är att vi är en trygg aktör med ett stationsbaserat nätverk. Om människor ska ge upp sitt bilägande måste de kunna förboka en bil och veta att den står där när de behöver den”, säger Therese Ahlström Brodowsky, vd för Sunfleet och M Sweden.

En populär uppstickare på bilpoolsmarknaden är Stockholmsbaserade Aimo, med små elbilar och elscootrar. Uppskattat bland kunderna är att de kan hämta och lämna fordonet på olika ställen. Men trots att företaget på kort tid nått 25 000 registrerade användare är det långt ifrån lönsamhet. Resultatet 2019 landade på minus 32 miljoner kronor.

”Med lanseringen av en företagstjänst hoppas vi även få bättre snurr dagtid.”

Josephine Adorelle, marknadsansvarig hos Aimo Solution

”För att gå med vinst behöver vi få fler resor. Just nu ser det bra ut på kvällar och helger. Med lanseringen av en företagstjänst hoppas vi även få bättre snurr dagtid. Vi behöver även se över vad vi kan göra åt en av våra största kostnader – parkering på gatan. Om en stockholmare har egen bil får denne boendeparkering. För våra bilar blir det fullt pris. Vi skulle önska att lokalpolitikerna gjorde mer, till exempel reserverade platser på gatorna för bildelning”, säger Josephine Adorelle, marknadsansvarig hos Aimo Solution.

Trots svårigheterna spår experter att vi kommer att få se mer av olika sorters fordonspooler framöver. Det indikerar bland annat en enkät gjord av konsultföretaget KPMG. Majoriteten av tillfrågade chefer i bilindustrin menar där att mer än hälften av dagens bilägare inte kommer att vilja äga en egen bil år 2025. För att fordonspoolerna ska bli framgångsrika måste de dock vara anpassade efter användarnas behov. Ett sätt att göra det är att erbjuda olika typer av fordon, inte bara bilar, i en så kallad diversifierad fordonspool. Det visar en annan studie från VTI.