Svag start på Wall Streets julrally – Tesla steg igen

”Santa Claus Rally” är ett välkänt koncept på Wall Street. Aktier tenderar att gå ovanligt starkt under de sista fem handelsdagarna av ett år samt de första två av det nya året. S&P 500 har sedan 1950 snittat en uppgång på 1,3 procent under den perioden, rapporterar CNBC.

Men riktigt så blev det inte i den lugna tisdagshandel på USA-börserna som hade halvdag. S&P 500 stängde precis under nollan, Dow Jones backade 0,1 procent och Nasdaqs kompositindex steg 0,1 procent.

Flygplansjätten Boeing meddelade under måndagen att bolaget bett leverantörer att pausa leveranserna av delar till den krisdrabbade modellen 737 Max. Beskedet kom timmar efter att Boeing meddelat att man sparkar vd:n Dennis Muilenburg. Aktien backade 1,4 procent.

Tesla sprängde under måndagen 420-dollarsgränsen, den nivå som Elon Musk för ett drygt år sedan hävdade att han övervägde att köpa ut Tesla för. Elon Musk och Tesla bötfälldes senare för tweeten och tvingades betala motsvarande 20 miljoner dollar var. Under tisdagen steg Tesla-aktien 1,4 procent till 425,3 dollar. Därmed noterade bolaget femte raka dagen på plus, den senaste månaden är aktien upp över 27 procent.