Svag krona tufft för festivalgiganten: "Påverkar jättemycket"

Den svaga kronan slår hot mot festivalen Way Out West som just nu pågår i Göteborg. Festivalen bokar varje år massvis med utländska artister, som också ska ha betalt i utländsk valuta. Det gör att priset i kronor blir högre nu när kronan är svag, skriver Göteborgs-posten.

"Den låga valutan påverkar oss jättemycket, och det handlar om miljonbelopp i år. Man vet inte var valutan kommer att ligga när man börjar förhandla med artisterna och det kan vara väldigt svårt att agera när det väl går åt fel håll", säger Ola Broquist, arrangör på Luger och ansvarig på Way Out West, till GP.

Han säger dock att det varierar från år till år, och att valutan andra upplagor av festivalen tvärtom förbättrat ekonomin.