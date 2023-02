Sustainion dubblar omsättningen och lyfter resultatet

Ebitda-resultat uppgick till 11,1 miljoner kronor (3,6) medan ebit-resultatet blev 7,8 miljoner kronor (1,9).

”Efter utmanande leveransstörningar under året lyckades vi under december att lösa en stor del av efterfrågade leveranser och det sista kvartalet kom därigenom att sluta som årets bästa med god marginal. Det var främst i EWF Eco där vi kunde leverera på flera kundorder som byggts upp under året”, skriver vd Brodde Wetter i rapporten.