Superrea på el – negativa priser under större delen av tisdagen

Handeln på Nord Pools spotmarknad, där elpriserna dagligen fastställs genom auktioner för nästkommande dygn, är av central betydelse för alla elkunder med rörliga elavtal.

Ofta är elspotpriserna lägre under helgerna, eftersom elförbrukningen då är mindre än under vardagarna inom bland annat industrin.

Men i dag, måndag, bryts det normala mönstret, efter att priserna fallit och för ovanlighetens skull dessutom ligger på samma låga nivå i samtliga fyra svenska elprisområden.

Störst är nedgången i SE4 som är det sydligaste elprisområdet med bland annat Skåne och som ofta har högre pris än övriga delar av landet. Måndagsdygnets genomsnittliga elspotpris på 9,74 öre/kWh kan jämföras med att det under söndagen var 48,6 öre/kWh i SE4. Och jämfört med stora delar av förra veckan då elpriset i SE4 låg över 1 krona per kilowattimme är måndagens elpriser i sydligaste Sverige mindre än en tiondel så högt.

Och på tisdagen fortsätter elpriserna att falla fritt till ännu lägre nivå. Det framgick när elspotpriserna för tisdagen offentliggjordes vid lunchtid. Och i genomsnitt för tisdagsdygnet rasade de till endast 0,1 öre per kilowattimme i hela landet.

Elspotpriser sätts för varje timme och den utvecklingen, som ofta varierar stort över dygnet, är extra viktig för de kunder som har timavräknade elavtal att hålla kolla på.

Och under tisdagsdygnet är elspotpriset negativt under 14 av dygnets 24 timmar, enligt Nord Pools statistik. Allra lägst är elpriset i morgon, tisdag, -2,35 öre per kilowattimme mellan klockan 23 och midnatt.

Elspotpriset är en del av elkundernas totala elkostnad, men därutöver ingår även elbolagens påslag, skatter och elnätsavgifter.