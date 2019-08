Superentreprenören bygger bilar som ingen annan

Förarmiljön liknar snarare cockpiten i ett stridsflygplan. Karossen är helt byggd i kolfiber och däcken är 26 tum stora. Men trots sin design är bilen, minst sagt, körbar.

”Vi utgick från en nästan helt ny Lamborghini Gallardo. Vi behöll bara drivlinan och motorn, resten byggde vi helt nytt. Nu har Batmobilen gått 4.000 mil, så den används verkligen”, säger Leif Tufvesson.

”Prinsen är en riktig Batman-freak. Samtidigt har han fått en bil som slår de mest extrema sportbilarna.”

Leif Tufvesson hämtar en några centimeter lång leksaksbil. Den visar sig vara förlagan till projektet. Slutversionen är dock tvåsitsig, 2,5 meter bred och levererar 560 hästkrafter. Den är också ­aningen dyrare.

”Bara själva Lamborghinin kostar ju runt miljonen. Sedan får du lägga på några till i kostnader. En hel hög, faktiskt”, säger han om slutnotan.

Prinsen som äger Batmobilen har bland annat kört med bilen i lyxbilsracet Gumball flera gånger. Bilen tog totalt ett år att rita, konstruera och färdigställa.

”Vi lånade en testbana och körde med den rätt hårt innan vi lämnade över den till kunden. Och bilen går... snabbt”, säger Leif Tufvesson.

”Bilarna jag bygger ska inte bara vara snygga att titta på, de ska vara riktigt bra att köra. Utmaningen är att försöka förverkliga det som verkar omöjligt. Det är min drivkraft.”

Den inställningen sammanfattar det mesta som Leif Tufvesson skapat, från ungdomsårens modifierade mopeder till det egna företaget Carestos mer eller mindre galna motorprojekt. Sedan 1996 restaurerar och bygger om företaget både klas­siska och moderna bilar åt kunder över hela världen. Bolaget utvecklar också nya koncept under det egna bilmärket Caresto. En egenkonstruerad och handbyggd hot rod, under namnet Caresto V8 Speedstar, vann bland annat det prestige­fyllda priset ”Al Slonaker memorial award, Most Innovative Vehicle” i USA 2008.

”Det är lite som bilvärldens Oscar”, säger han.

Inför Volvos 80-årsjubileum 2007 byggde Caresto också bilen Hot Rod Jakob, en skapelse inspirerad av bilmärkets allra första bil från 1927. Under de senaste åren har också två supersportbilar förverkligats, Caresto K2 och Rebellion R2K. Den sistnämnda specialbyggdes för det tidigare skidåkningsproffset Jon Olsson, numera känd influencer och bilentusiast, inför 2013 års Gumball 3000. Jon Olsson var också beställare när en Audi RS6 Avant fick en specialbyggd kostym i kolfiber och över 900 hästkrafter under huven. Snabba ­bilar är onekligen en välbekant värld för Leif ­Tufvesson. Under flera år ansvarade han för utveck­lingsavdelningen på Koenigsegg.