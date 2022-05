Succéår för svenska musikmakare – trots pandemin

Totalt skrapade Stim, grundat 1923 som Svenska tonsättares internationella musikbyrå, ihop intäkter på 2,2 miljarder kronor under fjolåret. Det är en ökning med 13 procent jämfört med 2020 och den näst högsta siffran historiskt sett. Av denna summa betalades 1,8 miljarder kronor, 82 procent, ut till låtskrivarna.

Som följd av coronapandemin minskade som väntat intäktsströmmarna från livemusik, som normalt omsätter runt 100 Mkr, men även bakgrundsmusik på restauranger, hotell och butiker, som också är en del av de upphovsrättsrelaterade intäkter som Stim bevakar och sammanställer å sina medlemmars vägnar.

Samtidigt visar den strömmade musiken musklerna. Här är den internationella tillväxten hela 74 procent, vilket till del kan tillskrivas det internationella musiksamarbetet Ice som Stim har tillsammans med sina tyska och brittiska motsvarigheter. Samtidigt har organisationen startat ett nytt samarbete med inriktning på Asien. De intäkter som kommer från film- och tv-tjänster steg med 27 procent tack vare ett antal nya avtal mellan Stim och stora plattformar som Disney Plus och TV4 Play.

”Det här är ett verkligt styrkebesked från svenska kompositörer, låtskrivare och förlag. Stims intäkter från 2021 visar på vilket kulturavtryck som svensk musik gör utomlands”, kommenterar Casper Bjørner, ny vd på Stim sedan i oktober 2021, i ett pressmeddelande.

Stim har numera närmare 99.000 medlemmar, en ökning med 3.300, och 82 nya musikförlag under fjolåret. Under förra året registrerade dessa 93.400 nya verk. Stim delade också ut 4 Mkr i stipendier till talangfulla musikskapare under förra året.