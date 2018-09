Styrelseordförande i Clas Ohlson köper aktier i bolaget

Köpet gjordes till kurs 79:85 kronor och var således värt cirka 0,4 miljoner kronor.

Köpet gjordes via bolaget Nm 24. Kenneth Bengtsson, som tidigare varit vd för bland annat ICA, ägde innan köpet 45.000 aktier varav 37.000 ägs via just Nn 24 enligt ägardatatjänsten Holdings.

Clas Ohlson backade drygt 3 procent på torsdagen till 79:85 kronor. Aktien har fallit med 29 procent sedan årsskiftet.