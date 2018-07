Köpet gjordes till 207 kronor och var således var lite mer än 2 miljoner kronor.

Ulf Södergren valdes in i ÅF styrelse tidigare under 2018 och ägde enligt bolagets hemsida inga aktier sedan tidigare. Ulf Södergren hade under perioden 2000-2018 olika befattningar på Assa Abloy, bland annat teknikchef.