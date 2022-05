Studentbostäder ökar förvaltningsresultatet

Nettoomsättningen landade på 1.746 miljoner kronor, vilket var en ökning med 38 procent från 1.267 Mkr under samma kvartal 2021.

Rörelseresultatet ökade med 36 procent och landade på 108 Mkr att jämföra med 80 Mkr under samma kvartal 2021.

”I Ryssland var marknaden stark upp till 24 februari. Vår försäljning under kvartalet avspeglar huvudsakligen avtal som ingåtts under denna period. Den totala nettoomsättningen i Ryssland/CIS ökade med 32 procent till 1.326 Mkr”, skriver Lars Corneliusson, Koncernchef och vd på Ferronordic, i rapporten.

På bolagets näst största marknad, Tyskland, ökade nettoomsättningen med 62 procent till 420 Mkr och rörelseresultatet med 25 procent till -10 Mkr .

”I Tyskland tror vi att en fortsatt återhämtning från pandemin kommer att leda till ökad efterfrågan på lastbilar och service. Det geopolitiska läget kan dock även påverka den tyska ekonomin och marknaden. I ett längre perspektiv tror vi dock att affärsmöjligheterna på den tyska marknaden är fortsatt starka.”

Ferronordic har rasat kraftigt på Stockholmsbörsen sedan Rysslands invasion av Ukraina inleddes.

Bolaget har majoriteten av sin exponering mot den ryska marknaden och har med anledning av de sanktioner som införts mot landet tidigare meddelat att man behövt avbryta sin försäljning av de varor och tjänster som omfattas av exportrestriktionerna. Ferronordic har sedan tidigare beslutat att inte betala ut någon utdelning till följd av kriget i Ukraina.

Aktien är ned 88,7 procent i år.

”I den mån vi inte begränsas av gällande restriktioner fortsätter vi att tillhandahålla service till kunder och sälja produkter från vårt varulager eller från partners som fortsätter att leverera. Om situationen blir utdragen innebär läget emellertid betydande risker för vår affärsmodell i Ryssland”, skriver Lars Corneliusson, Koncernchef och vd på Ferronordic, i rapporten.

Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade dock tydligt i kvartalet och skrevs till -16 Mkr jämfört med 91 Mkr under motsvarande kvartal i fjol. Resultat per aktie kom in något högre; 4,30 kronor jämfört med 3,85 under samma kvartal i fjol.

Ferronordic förtydligar samtidigt att resultaten är något osäkra, bland annat på grund av den ryska rubelns relation till den svenska kronan under våren.

”Aprilbeloppen är preliminära och kan komma att ändras. Den ryska rublen apprecierade ca. 25 procent mot den svenska kronan mellan 31 mars och 30 april 2022, vilket påverkar omräkningen av balansräkningen och, i mindre utsträckning, omsättningen till presentationsvalutan.”



Texten uppdateras.