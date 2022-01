Strömlöst och flygproblem efter stormens framfart

Vattnet från Öresund slår över kajen och blir stående på vägen mellan Universitetsbron och Klaffbron i hamnen i Malmö på grund av högt vattenstånd under stormen Malik på lördagen.

Sedan tidigare ligger en orange vädervarning, som är den näst allvarligaste, för stora delar av västkusten, Skåne och sydvästra Småland. Från tidig söndag har SMHI även utfärdat en orange varning för vind och snö för Gotland samt Upplands- och Roslagskusten.

”Allra närmast kusten, i princip ute till havs, är det väldigt blåsigt, då ligger vi uppe på stormbyar. Går vi längre in är det inte riktigt lika blåsigt. Vi får se om det tar fart eller om det ligger något under vad prognosmaterialet visade på”, säger Moa Hallberg.

Över andra delar av Stockholms län ligger en gul varning och det ska bli rejält blåsigt och snöfall som ger risk för drivbildning. Swedavia varnar för stora störningar i flygtrafiken på Arlanda under söndagsmorgonen, och resenärer uppmanas att hålla kontakt med sitt flygbolag eller researrangör.

Vid Södertälje sjukhus har en byggnadsställning släppt i den hårda vinden och står enligt polisen och slår mot byggnaden. Enligt Aftonbladet har ställningen krossat flera fönster och patienter flyttas om för att inte ligga för nära fönstren.

Stormen drog in över västkusten och södra Sverige under lördagskvällen. Lågtrycket rör sig österut över landet och de kraftigaste vindarna i syd och väst kulminerade under natten.

”Det avtar successivt i söder, men väldigt långsamt. Så det kommer fortfarande vara blåsigt fram till i kväll, sedan är det inte på varningsnivå då. I östra Svealand sträcker sig varningarna lite längre, och de gäller snö och vind”, säger Moa Hallberg, meteorolog på SMHI.

Trafikverket har rapporterat om träd som blåst ned över vägar och elledningar i bland annat Halland, Skåne, Västra Götaland och Östergötland. Även vid Upplands- och Roslagskusten kommer rapporter om nedblåsta träd över vägar.

Elbolagen Eon, Ellevio och Vattenfall hade runt 38.000 strömlösa kunder vid 07.00-tiden.

På flera av SMHI:s kuststationer har det uppmätts vindar i orkanstyrka.

Nidingen har till exempel haft 31,8 meter i sekunden. I Falsterbo i Skåne har det uppmätts stormbyar på 30,7 meter i sekunden. Och på Hanö i Blekinge uppmättes byar på 38,9 meter i sekunden vid 21-tiden. I Malmö har det blåst i 25 meter per sekund.

Inåt landet har det uppmätts vindar på över 20 meter per sekund, till exempel i västgötska Rångedala och småländska Växjö.

I Västra hamnen i Malmö välte en byggkran sent på lördagskvällen. Kranen krossade flera byggbodar och delar från den landade på parkeringen till en närliggande matbutik. Ingen person skadades, enligt polisen.

”Det är en större byggkran som har rasat. Vi har varit på plats där. Det finns ingen risk för att något mer rasar. Polisen har spärrat av ett större område”, säger Patric Nilsson, inre befäl på Räddningstjänsten Syd, till Sydsvenskan.

Öresundsbron stängdes av på grund av blåsten och väntas öppna igen klockan nio på söndagsmorgonen.

”Vinden är starkare än vad prognosen visar och vi stänger bron av säkerhetsskäl”, skriver Öresundsbron på Twitter.

Två tonårspojkar skadades i Östra Göinge i Skåne när ett träd föll över den A-traktor de färdades i, skriver polisen. De fördes med ambulans till sjukhus. Det finns inga uppgifter om skadeläget.

Flera tåglinjer längs västkusten och i Skåne har ställts in.

Två plan på väg mot Landvetter utanför Göteborg från Gran Canaria respektive Teneriffa fick dirigeras om till Arlanda på grund av stormen. Dessutom fick ett plan på väg till Malmö i stället landa i Köpenhamn, skriver Göteborgs-Posten.

De hårda vindarna gjorde också att Älvsborgsbron i Göteborg stängdes för trafik.

Under söndagen avtar vinden successivt och på måndag blir det betydligt lugnare, enligt SMHI.