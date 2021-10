Strimlad tavla krossade rekord – prisrus på 1.750 procent

”Girl with Balloon”. Det saboterade verket har ökat med nära 1.750 procent i pris.

Det var i samma ögonblick som tavlan ”Girl with Balloon” klubbades på Sotheby's i oktober 2018 som det saboterades. Av Banksy själv. Bristolkonstnären hade byggt in en dokumentförstörare i ramen på tavlan som satte i gång när försäljningen var klar. Då blev slutpriset 11,8 Mkr.

”Ett av de mest snillrika exemplen på performance konst under det senaste århundrade”, kommenterade Sothebys chef för modern konst Alex Branczik efteråt.

Den numera världsberömda målningen hade nu fått ett nytt namn, ”Love is in the Bin”, när den såldes på Christie's. Slutpriset var beräknat till mellan 47 och 71 Mkr, men i stället blev det tre gånger mer än toppestimaten och ett nytt rekord för Banksy.

Den tidigare högstanoteringen var från i våras då ett verk som hedrade det brittiska sjukvårdssystemet gick för 172 Mkr. Då gick intäkterna oavkortat till just detta och till relaterad välgörenhet.