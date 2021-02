Toppadvokaten Per E Samuelsson kräver nu att rättsprocessen mot Lundingruppens toppchefer om krigsbrott i Sudan stoppas. Beslut om åtal väntas snart men enligt försvaret är det för sent att ta frågan till domstol.

”Att dra ut på en förundersökning så här länge förstör alla möjligheter till en vettig rättegång”, säger Per E Samuelson.