Stressig september för Sveriges stjärnkockar

September blir årets stora gastronomimånad, flera stora tävlingar och evenemang har anhopats dit. Den 3–4 september avgörs Bocuse d’Or Europe i Tallin i Estland. Den tävlingen, som ursprungligen skulle avgjorts i maj, räknas som EM för kockar. De bästa går vidare till det som brukar kallas kock-VM i Lyon i Frankrike i januari 2021. Svensk tävlingskock är Sebastian Gibrand, för allmänheten mest känd som vinnare av senaste säsongen av Kockarnas kamp.

I Stockholms hålls under helgen den 10–13 september Smaka Good Food Festival. Matfestivalen, som säger sig vara Nordens största, har hållits sedan 1992 i Kungsträdgården och hette tidigare Smaka på Stockholm. Var den ska hållas i år och exakt under vilka former är inte känt, men det planeras för digitala upplevelser och take away.