Strejk hos Essity i Nya Zeeland – ”olycklig situation”

DIGITALT. On-demand-system för tömning av containern kallar man för Swipe Zero.

”Vi har haft en stabil affärsmodell i årtionden som tagit oss igenom kalla kriget, oljekriser och finanskrisen. Men med vårens extrema prissvängningar på järn- och metallskrot orsakat av Rysslands krig i Ukraina tvingades vi byta strategi för att hänga med. Att följa järn- och metallprissvängningarna var som att försöka rida på en Rodeohäst”, säger Mattias Malmer, vd och delägare i familjeföretaget Järnmalmer.

Här vid den egna anläggningen i Utby, på gränsen mellan Göteborg och Partille, sorteras och återvinns ca 25.000 ton industriskrot per år från företag och offentlig verksamhet. Dessutom köper och säljer bolaget genom sin tradingorganisation ytterligare cirka 175 000 ton per år. Nyligen blev Järnmalmer godkänd som en av tio verksleverantörer till de största stålverken i Sverige. Andra kunder till Järnmalmer är exempelvis. Hyundai Steel och SSAB Europe.

Rysslands anfallskrig mot Ukraina fick metallpriserna att rusa till rekordhöga nivåer på kort tid. Även stålpriserna drogs med uppåt.

”Min far Pelle Malmer drev företaget i fyrtio år med strategin att ha en stark kassa, köpa på sig lager och sälja när det är som mest gynnsamt, och så har jag fortsatt. Men i våras fick vi för första gången ändra strategi och vara återhållsamma med lageruppbyggnad för ingen ville sitta med Svarte Petter när hela havet stormade”, säger Mattias Malmer.

Sedan dess har bland annat räntehöjningar för att bekämpa hög inflation minskat efterfrågan och mattat av konjunkturen. Metallpriserna har fallit tillbaka till mer normala nivåer.

För Järnmalmer har krigsutbrottet haft större negativa konsekvenser än pandemin. Långvariga leverantörs- och kundrelationer med kopplingar till Ryssland avbröts över en natt.

”Under pandemin blev det mer trögarbetat på grund av fraktkaos men handeln över gränserna fortgick så volymerna ökade för oss. Men den 24 februari i år när kriget bröt ut upphörde vi att verka i både Ryssland och Ukraina, samarbeten vi haft i decennier. Allt känns bara sorgligt och som ett stort slöseri.”

Det betyder att volymerna och omsättningen minskade för räkenskapsåret som slutade sista juni i år. Däremot gör vårens metallpriser att man kan redovisa ett rekordresultat.

”Det hade varit roligt att nå en miljard i omsättning inom tio år men viktigast är att verksamheten är sund och folk gillar att arbeta här så för mig personligen är det viktigare att vi visar bra resultat och därför är det roligt att få redovisa företagets bästa resultat någonsin”, säger han.

Redan 1950 startade farfar Torbjörn Malmer skrothandel i ett kvarter på Södermalm i Stockholm för att försörja familjen. Men flyttlasset gick ganska snart till Göteborg. Första generationsskiftet skedde 1971 när pappa Per ”Pelle” Malmer tog över.

Det andra generationsskiftet fick en hastig och dramatisk start när Per Malmer drabbades av en hjärtattack 2002 och låg nedsövd i en månad. Mattias Malmer hade då precis avslutat sina studier på Handelshögskolan i Göteborg.

”Det blev skarpt läge för mig på en gång. Tack och lov hade jag vuxit upp med företaget och på loven lärt mig allt från grunden när det gäller att sortera metaller, köra magnetkran, hjullastare och lastbil”, berättar Mattias Malmer.

Per Malmer återhämtade sig och arbetade ytterligare tio år i företaget innan han lämnade den operativa verksamheten.

”Det blev ett lyckat generationsskifte där vi arbetade sida vid sida i tio år och han gav mig frihet att driva företaget på mitt sätt medan han fokuserade på produktionen. Under hans ledarskap utvecklades produktionen och logistikkedjan. Han byggde också upp våra internationella relationer som är grunden för vår exporthandel än i dag.”

Själv läste Mattias Malmer marknadsföring.

”Jag har fokuserat på att utveckla varumärket, vårt erbjudande till kund och marknaderna eftersom produktion och leverantörskedjan finns på plats. Så för företagets bästa kom vi i rätt ordning, omvänt hade inte fungerat.”

Han anser att nyckeln till framgången för Järnmalmer är kundrelationer som varat i decennier.

”Nyligen fick jag den finaste komplimang från en gammal kund. Han sa att jag är så lik min farfar Torbjörn som gick bort innan jag föddes. Det visar på långsiktigheten i våra relationer till kunder och leverantörer som gjort att vi funnits i 72 år.”

Till skillnad från farfars dagar har nu skrotbranschen kommit in i näringslivets finrum som en viktig del i den cirkulära ekonomin och jakten på minskade koldioxidutsläpp och fossilfri återvinning av stål och metaller. Hos Järnmalmer är hjärtat i verksamheten sedan 2018 en eldriven skrotsax som kan hantera 300 ton metallskrot per dag. Det är en av bolagets hittills största investeringar på 25 miljoner kronor.

”Ambitionen är att elen i framtiden ska komma från solcellsparken som ligger granne med oss.”

Miljö- och klimatfrågorna är så viktiga för Mattias Malmer att bolaget för tre år sedan prisades för sitt nytänkande i en traditionell bransch på Återvinningsgalan. Anledningen är att Järnmalmer tillsammans med Chalmers Teknologkonsulter har skapat en digital plattform för beräkning av kunders koldioxidutsläpp under återvinningsprocessen och erbjuder möjligheten att klimatkompensera.

”Kunden kan också se hur mycket koldioxidutsläpp man sparar på att återvinna sitt industriskrot i jämförelse med att använda jungfrulig råvara som malm. Ekonomi och miljö måste gå hand i hand”, säger Mattias Malmer.

Nu har man gått ett steg längre och lanserar på bred front ett digitalt on-demand-system för tömning av återvinningscontainrar.

”Swipe for zero är en slags sändare utvecklad av Bintel som sätts på en container. När den är fylld kan kunden via en knapptryckning få den hämtad och tömd av oss och koldioxidutsläppen automatiskt klimatkompenserade.”

Någon föreslog att man skulle bolagisera Järnmalmers digitala plattform men det vill inte Mattias Malmer.

”Det är inte aktuellt av den enkla anledningen att det är bättre för miljön och klimatet om fler använder den här typen av beräkningar på sina egna verksamheter, och på det sättet sprids ringar på vattnet”, säger Mattias Malmer.

Järnmalmer Group Ägare: Per ”Pelle” Malmer, Mattias Malmer och Marie-Louise Malmer. Omsättning juni 2021: 899 Mkr. Resultat efter finansnetto: 35 Mkr. Omsättningsprognos juni 2022: 803 Mkr. Resultat efter finansnetto (prognos): 44 Mkr. Anställda: 20. Övrigt: Dotterbolag i Esbo Finland för internationell trading av järn- och metallskrot.