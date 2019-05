Strax ökar resultatet i första kvartalet

Det framgår av delårsrapporten.

Ebitda-resultatet under första kvartalet blev 1,4 miljoner euro (1,0) och koncernens resultat för perioden uppgick till 0,2 miljoner euro (-0,7) motsvarande 0:00 euro per aktie (0:00). Eget kapital per den 31 mars 2019 uppgick till 21,7 miljoner euro (21,0).