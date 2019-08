Strax hade negativ tillväxt i andra kvartalet

"Som förväntad minskade försäljning och bruttomarginaler under det första halvåret 2019 som följd av försäljning av Gear4. Strax förväntar inte att försäljningen under 2019 kommer att minska materiellt trots försäljningen av Gear4 och bruttomarginalerna förväntas vara stabila eller förbättras under 2019", skriver bolaget i delårsrapporten.

Ebitda-resultatet under andra kvartalet uppgick till 0,7 miljoner euro (1,6).

"I en utmanande omvärld är jag nöjd med utvecklingen under det andra kvartalet 2019. De flesta av våra geografiska marknader har hållit uppe försäljningen samtidigt som Urbanista, med en tillväxt under Q2 2019 om 80 procent, ökar i betydelse avseende försäljning och lönsamhet för koncernen. Vår aggressiva sänkning av operativa kostnader initierad under 2018 bidrog till förbättrad lönsamhet under kvartalet och vi följer planen som tidigare kommunicerats för att spara 7 - 8 miljoner euro för helåret 2019", skriver Gudmundur Palmason i rapporten.