Strategen: Bäddat för julrally – klippläge i fem aktier

– Allt som bygger upp ett företags värde finns i olika former på nätet. Man måste jobba förebyggande för att undvika en attack, och där kommer vi in i bilden.

Enligt amerikanska studier skedde det i fjol över en halv miljon cyberattacker globalt inklusive ransomware – per dag. En siffra som dessutom väntas öka ännu mer under kommande år, och cybersäkerhet har därför vuxit fram till ett av de viktigaste områdena för företag i dag.

– Attackerna är väldigt många, och vi ser bara toppen av isberget. Tillvägagångssätten är flera, och oavsett företag sitter alla på något av intresse, säger Karl Thedéen, vd på Outpost24.

Varnar i tid

Det räcker inte att enbart veta vad man som bolag ska göra ifall en attack skulle ske. Vitalt blir framförallt ett kontinuerligt och proaktivt arbete för att motverka det från första början. Ett sätt för att lyckas med just det är genom programvaran som Outpost24 utvecklat.

– Den scannar och söker igenom ett företags hela IT-miljö. Det kan vara allt från att en appli-kation måste uppdateras till att den flaggar för att en brandvägg är felkonfigurerad eller har sårbarheter, eller en webbsida kan hackas. Således ger vi dem sårbarhetslistor med en lägesbild om hur läget ser ut och viktigast av allt – vad som måste åtgärdas.

Köpt flera bolag

Outpost24 från Karlskrona växer starkt mot att bli en av Europas största leverantörer inom cybersäkerhetslösningar. Bara under det senaste halvåret har de förvärvat spanska Blueliv, infly-telserika i ”Threat Intelligence”, samt det svenska lösenordshanteringsföretaget Specops Soft-ware.

Genom BlueLiv har företaget ett automatiserat verktyg som scannar allt som sker på ”dark web”, och vad hotbildsaktörerna håller på med. Därefter kopplas det ihop med sårbarhetslistorna – för att veta vad som måste prioriteras.

– Vi spionerar på vad ”the bad guys” gör. Det kan vara allvarliga saker: exempelvis kan en vd med ett bolag som omsätter miljarder ha sina inloggningsuppgifter exponerade och till salu. Där-för håller vi våra kunder ständigt ajour med vad som sker och vad de måste akta sig för.

Stockholmsbaserade bolaget Specops riktar sig främst till små till medelstora företag för att hjälpa dem med bättre lösenordshantering. Det bästa sättet att komma åt ett företag är genom att komma in via användarna – bland annat via lösenord.

Med Specops kan företag se till att de blockerar lösenord som är för enkla och som har läckts.

Systemet arbetar kontinuerligt med att kunderna ska ha tillräckligt bra, och säkra, lösen-ord genom att alltid scanna av vilka som nyligen har läckt. Dessutom låter det företag minska administration genom att tillåta användare att själva, säkert, hantera mer kring sina lösenord.

– Alla måste skifta sitt fokus mot att förbättra sitt säkerhetstänk, få bättre koll och integrera det i affärsprocesser, säger Karl Thedéen och avslutar:

– Det är extremt viktigt nu, och det kommer bli ännu viktigare.

Om Outpost24

Vår historia börjar i marinstaden Karlskrona, där våra etiska hackare skapade sina första verktyg för sårbarhetsutvärdering redan 2001, med målet att hjälpa företag förbättra sin säkerhet. Idag litar över 2000 globala kunder på Outpost24 vad gäller att utvärdera deras enheter, nätverk, ap-plikationer, molnlösningar och användarrättigheter för att hålla hackare ut.

