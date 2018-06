Storytel: "Inga planer på finbörsen"

Ljudboksföretaget Storytel aviserade på fredagsmorgonen avsikten att byta handelsplats från Spotlight, före detta Aktietorget, till Nasdaq-ägda First North. Beskedet var knappast oväntat: bolagets börsvärde är 7,2 miljarder kronor efter en fördubbling sedan i våras, och förutom att vara nästan fem gånger så stort mätt i börsvärde som Spotlights näst största företag är Storytelaktien den klart mest omsatta på handelsplatsen.

"Den primära anledningen är att det är svårt rent praktiskt för utländska aktieägare att handla aktier på Spotlight. Vi vill underlätta för våra utlandsanställda i koncernen såväl som för investerare runt om i världen att äga Storytel. Det är betydligt lättare på First North."

Men ska det ses som ett steg på vägen till Stockholmsbörsen? "Just nu är beslutet bara att vi ska ta steget till First North. Vad som händer sedan är en helt annan fråga. Det är klart: man växer i sin kostym och utvecklas som företag, och en naturlig utveckling för ett bolag som Storytel vore förstås att noteras på en huvudlista någon gång. Men det finns inga beslut eller konkreta planer om det i nuläget."

Regelverken på First North och Spotlight är däremot snarlika säger Jonas Tellander, så några större förändringar tarvas inte, även om ett prospekt behöver upprättas inför First North-inträdet. Detta lär dock inte medföra några betydande kostnader, bedömer Jonas Tellander och påminner om ljudboksföretagets lönsamhetsprognos för i år, minus 10 procent i ebitda-marginal på grund av kraftig expansion och höga marknadsföringskostnader.

Skälet till att det är enklare för utländska investerare att handla aktier på First North vet beror på att de ingår i Nasdaqs handelsplattform, som många utländska banker är uppkopplade mot, förklarar Storytels finanschef Sofie Zettergren.

Har Nasdaq krävt att ni går via First North för att släppa in er på huvudlistan?

"Nej."