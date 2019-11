Storstrejk hotar lamslå Finland: ”Hoppas parterna löser det”

Även färje- och godstrafiken över Östersjön drabbas om fackförbundet Sjömansunionen sympatistrejkar. Alla fartyg under finländsk flagg blir kvar i hamn.

Fackförbundet PAU nobbade i veckan ett medlingsbud från riksförlikningsmannen. Därför har en speciell utredningsgrupp kallats in för att försöka lösa frågan om pakethanterarna. Gruppen lade under lördagen fram ett bud som parterna ska besvara under söndagseftermiddagen.