Största höjningen på över 20 år – kommittén enig om beslutet

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve höjde som väntat styrräntan med 50 punkter till 0,75-1 procent på onsdagen. Höjningen är den största på drygt två decennier och den räntesättande kommittén var enig om beslutet.

”Inflationen är alldeles för hög och vi förstår vilka svårigheter det skapar”, sa Fed-chefen Jerome Powell under en presskonferens.

Han betonade att centralbanken har både verktyg och vilja att dämpa inflationstakten.

Samtidigt meddelade centralbanken också att balansräkningen kommer att börja krympa från och med juni då Fed kommer att låta obligationer löpa ut utan att återinvestera avkastningen.

Under de första tre månaderna kommer det gälla obligationer till ett värde av 468 miljarder kronor per månad. Takten kommer sedan öka till 936 miljarder kronor. De månatliga taken ligger i linje med modellen som diskuteras i protokollet från det föregående räntemötet.

Både USA:s tvåårs- och tioårsränta föll tillbaka något på beskedet. Wall Streets ledande index, som vänt upp tidigare under handelsdagen, steg inledningsvis på beskedet men föll tillbaka något inför Jerome Powells presskonferens.

Fed släppte inga nya ekonomiska prognoser och därmed inte heller någon ny räntebana i samband med onsdagens besked. Men att döma av handelns på terminsmarknaden lär ledamöterna få justera upp sina egna ränteförväntningar rejält vid nästa penningpolitiska besked.

Inför onsdagens besked hade förväntningarna på åtstramningen i penningpolitiken stigit ytterligare. Terminshandeln indikerade då att en knapp majoritet ser höjningar på en halv procentenhet vardera hela vägen fram till septembermötet. Därefter spår de flesta ytterligare två höjningar av mindre storlek.

Det indikerar att investerarna väntar sig att räntan kommer att ligga på 3-3,25 procent till slutet av året. I den senaste räntebanan låg Fed-ledamöternas snittprognos på jämförelsevis låga 1,9 procent.

Den amerikanska ekonomin krympte överraskande under årets första kvartal. Men trots att ökande spekulationer om att en snabb åtstramning av penningpolitiken skulle kunna leda in ekonomin i recession har flera tunga bankekonomer flaggat för den oväntat svaga utvecklingen under början av året inte ska överdrivas.

I onsdagens pressmeddelande lyfte Fed istället fram att både hushållskonsumtionen och företagsinvesteringarna visat fortsatt styrka även under det svaga första kvartalet.

Centralbanken betonade istället att geopolitiska risker, som Ryssland invasion av Ukraina, förvärrat inflationstrycket i USA.

”Covid-relaterade nedstängningar i Kina kommer sannolikt att förvärra störningarna i leveranskedjorna. Kommittén är mycket uppmärksam på inflationsriskerna”, skrev Fed.

Den senaste arbetsmarknadsstatistiken indikerar också att Fed kan komma att behöva justera upp sin räntebana rejält.

Enligt statistik som publicerades tidigare i veckan steg antalet lediga jobb överraskande till en ny rekordnivå på 11,5 miljoner i februari. Även antalet amerikaner som sa upp sig steg till en ny högstanotering på 4,5 miljoner personer, motsvarande drygt 3 procent av det totala antalet sysselsatta.

Förväntningarna har stigit inför fredagens sysselsättningsstatistik, som väntas via att arbetslösheten sjönk till 3,5 procent i april när sysselsättningen ökade med 394.000 jobb enligt den senaste analytikersammanställningen från nyhetsbyrån Bloomberg.