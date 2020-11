”Vi behöver ställa om trafiken för att nå klimatmål. Trafiken måste minska och den vi har kvar ska gå på el”, säger Daniel Helldén (MP) på onsdagens presskonferens där budgeten för 2021 presenterades.

Ofta pekas laddningen ut som ett centralt hinder för att skaffa el-bil. Därför måste det bli enklare att ladda bilen, menar Helldén. I den nya budgeten fastställer man att i alla nya garage ska hälften av parkeringsplatserna ha laddmöjligheter, och samtliga platser ska förberedas för laddmöjligheter. Det ska också tas tas fram en plan för laddinfrastruktur i exploateringsprojekt.

Under pandemin har Stockholm upplevt en cykelboom utan dess like. Och stadsledningen räknar med att trycket består. Och det tar man fast på i budgeten, där det finns flera satsningar på just cyklister, framför allt de nya.

Bland annat ska en Cykeljour inrättas, som löpande ska avhjälpa hinder i cykelnätet, och hålla efter det.

”Ingen grop ska stjälpa Stockholms nya cyklister”, säger Helldén.

Stockholm Stad driver också sedan 2019 ett initiativ för att få fler företag att uppmuntra sina anställda till att börja cykla. Nu vill staden visa vägen och inför förmånscyklar till stadens samtliga 40.000 anställda.