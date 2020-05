Större vinsttapp för Netmore under första kvartalet

”De senaste två månaderna har varit helt annorlunda än vad vi planerat, något som gäller för oss alla”, skriver vd Erik Hallberg i delårsrapporten.

Han uppger dock att bolagets befintliga och nya kundprojekt pågår med full fart, även om Netmore har noterat att beslutstakten är långsammare och att en del nya affärsbeslut skjutits till kommande kvartal.

”Merparten av de förseningar vi sett under första kvartalet, påverkade av pågående situation och omgivning, kommer till stor del att materialiseras under senare kvartal. Ledningen har också medverkat genom att sänka sina löner under tre månader från och med april”, skriver Netmore-chefen.