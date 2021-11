Större förlust för Synact Pharma tredje kvartalet

Forskningsbolaget Synact Pharma redovisar för det tredje kvartalet ett resultat före skatt på -20,7 miljoner kronor (-9,2) och resultatet per aktie uppgick till -0,70 kronor (-0,87). Det framgår av bolagets delårsrapport.

Bolaget saknade nettoomsättning (0).

Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 44,4 miljoner kronor.

Synact Pharmas vd Jeppe Øvlesen skriver i rapporten att arbetet med att förbereda en flytt till Stockholmsbörsens huvudlista pågår. Jämfört med det tidigare målet att slutföra noteringen sent under 2021 har bolaget dock valt att skjuta upp den formella ansökan till 2022, vilket Synact Pharma räknar med ska innebära att processen kan slutföras under första halvåret 2022.

”Det fjärde kvartalet fortsätter att vara spännande. Vårt fokus ligger på att slutföra RA-studien och rapportera resultaten i slutet av november. /…/ Efter resultaten kommer företaget att förbereda sig för en dialog med FDA i början av 2022, fortsätta att utveckla vårt covid-19-program, utvärdera den bästa vägen framåt för att demonstrera effektivitet och säkerhet i NS, givet de nya möjligheter som beskrivs, och initiera det slutliga steget av flytten till Nasdaq”, skriver Jeppe Øvlesen i sitt vd-ord.