Större förlust för Saniona: ”I ett utmärkt utgångsläge”

Rörelseresultatet blev -88,2 miljoner kronor (-37,3).

Rörelsens intäkter uppgick till 2,3 miljoner kronor (2,2).

Kassaflöde från den löpande verksamheten låg på -86,2 miljoner kronor (-54,3) med likvida medel på 426 miljoner kronor (647) vid rapportperiodens utgång.

Enligt vad Sanionas SANION -3,76% Dagens utveckling vd Rami Levin skriver i vd-ordet befinner sig bolaget i ”ett utmärkt utgångsläge för att fortsätta uppnå viktiga milstolpar under det fjärde kvartalet 2021 och fortsätta göra så under 2022 och 2023.

Av vad Rami Levin skriver i vd-ordet berör dock främst händelser under 2022 och 2023.

Under första halvåret 2023 väntar övergripande resultat från fas 2b-studien inom PWS samt hypotalamisk fetma (HO) under andra halvåret samma år. För fas 1-studien med SAN711 förväntar sig Saniona resultat under 2022 samt även en studiestart i fas 1 med SAN903 under samma år såväl som införandet av ett nytt jonkanalsmodulatorprogram.

Tillsammans med Sanionas partner Medix ligger förväntningarna på att få återkoppling från de regulatoriska myndigheterna i Mexiko om ett potentiellt godkännande av tesofensin för allmän fetma där under 2022.