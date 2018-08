Större förlust än väntat för Tesla – aktien lyfter i efterhandeln

På onsdagskvällen var det dags för Tesla att presentera sina siffror för det andra kvartalet 2018. Omsättningen landade på 4 miljarder dollar vilket var något över analytikernas snittprognos på 3,97 miljarder dollar enligt Bloomberg.

Bruttomarginalen för bilverksamheten steg till 20,6 procent. Marginalen för Teslas Model 3 vände svagt till plus under kvartalet och bolaget räknar med att marginalen för Model 3 ska landa på 15 procent under det tredje kvartalet.

Tesla förväntar sig att bolaget kommer producera 50.000-55.000 Model 3 under det tredje kvartalet medan leveranserna "bör överstiga" den siffran.