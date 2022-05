Större BNP-smäll än väntat i USA

Den amerikanska ekonomin krympte lite mer än väntat under årets första kvartal. De amerikanska terminerna pressades initialt något men återhämtade detta snabbt.

USA:s bruttonationalprodukt, BNP, minskade med 1,5 procent i årstakt under det första kvartalet, enligt preliminära beräkningar. Analytikerna hade räknat med en minskning med 1,3 procent, enligt Bloombergs sammanställning.

Under det fjärde kvartalet i fjol växte den amerikanska ekonomin med 6,9 procent i årstakt.

Wall Street-terminerna pressades någon tiondels procentenhet efter siffrorna men återhämtade sig snabbt. Med drygt 30 minuter kvar innan börsöppningen är S&P 500-terminen och Dow Jones-terminen upp cirka 0,6 procent vardera. Tekniktunga Nasdaq-terminen noteras samtidigt upp 0,3.

Bland enskilda bolag faller chiptillverkaren Nvidia 5,5 procent efter sin kvartalsrapport. Nvidia slog förväntningarna både vad gäller intäkter och resultat, men flaggade för sämre siffror under det andra kvartalet.

Varhusjätten Macys, som grundades 1929, rusar omkring 15 procent i den amerikanska förhanden efter sin kvartalsrapport där bolaget höjde guidningen för vinsten för helåret.

Macys, som även äger klassiska Bloomingdales med anor från 1861, slog analytikernas förväntningar för det första kvartalet. Vinsten på 1,08 dollar per aktie var klar över förväntningarna på 0,82 dollar per aktie, enligt Refinitivs sammanställning. Intäkterna på 5,35 miljarder dollar var strax ovanför förväntningarna på 5,33 miljarder dollar.

Macys upprepade guidningen för försäljningen för helåret 2022 men flaggade även för att lönsamheten skulle bli högre än vad varuhusjätten tidigare räknat med. Macys räknar nu med att vinsten per aktie för helåret landar på 4,53-4,95 dollar per aktie jämfört med tidigare prognos på 4,13-4,52 dollar per aktie.

Twitter stiger drygt 5 procent inför börsöppningen efter att Elon Musk utlovat att lägga mer egna pengar i budet på Twitter. Tidigare har Tesla-vd:n åtagit sig att stå för 27,25 av budets 44 miljarder dollar, men enligt nya papper inskickade till den amerikanska finansinspektionen är Elon Musks privata åtagande nu 33,5 mljarder dollar.