Ciara lamslår flygtrafiken – nu drar stormen in över Sverige

Varningar har utfärdats för att vinden kan komma upp i orkanstyrka i byarna och att vattenståndet höjs, särskilt vid sundet Limfjord på Jylland, enligt Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Stormen Ciara drog under helgen in över brittiska öarna och under söndagsförmiddagen nådde den Danmark. Den danska polisen varnar att det kan vara livsfarligt att ge sig ut längs vattnet. En 41-årig kvinna och en 8-årig pojke som var ute på en pir vid Vorupør på Jylland spolades ut i havet av en våg. De kunde båda räddas.