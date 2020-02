Stormen slår till - tåg inställda och broar avstängda

En rad tågsträckor som inte är säkrade för fallande träd hade ställts in på förhand. Trots det fick tågen mellan Eksjö och Nässjö ställas in.

Även in över land blåser det rejält, exempelvis blåste det tidigt på söndagskvällen 22 meter per sekund vid Landvetter. Östkusten har också det rejält blåsigt, med 24 meter per sekund på Gotland. Stockholm väntas få vindstyrkor mellan 21 och 24 meter per sekund.