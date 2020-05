Storbritannien öppnar upp igen – men trestegsplanen får kritik

Under det andra steget, som inleds tidigast den 1 juni, kan en gradvis återöppning av butiker och grundskolor vara aktuell. Den tredje fasen kommer tidigast att inledas i juli, med en förhoppning om att besöksnäringen och andra offentliga platser ska kunna öppnas upp.

Skottlands försteminister Nicola Sturgeon sade på en presskonferens under måndagen att de nya riktlinjerna ännu inte gäller i Skottland, och att Boris Johnson måste vara tydligare med vilka åtgärder som gäller för hela Storbritannien – och vad som bara gäller England.

”Den skotska regeringen är inte övertygad om att dessa förändringar kan göras på ett säkert sätt i Skottland än, utan risk för att viruset blir utom kontroll igen”, sade hon enligt The Guardian .

Under måndagen publicerade den brittiska regeringen ett 60-sidigt dokument för att tydliggöra hur återöppnandet kommer att gå till. Bland annat uppmanas britterna att bära munskydd på platser där social distansering inte alltid är möjlig, och på platser där man kommer i kontakt med människor man normalt sett inte träffar. Till exempel i kollektivtrafiken och vissa butiker, skriver The Guardian. Det uppges däremot inte bli några större skillnader för personer som tillhör riskgrupper.

Bank of England varnade i en prognos förra veckan för att landets BNP kan rasa 25 procent under det andra kvartalet, samtidigt som arbetslösheten kan fördubblas. För helåret 2020 spår den brittiska centralbanken en BNP-minskning på 14 procent – vilket skulle innebära den djupaste recessionen på tre decennier, enligt The Guardian.