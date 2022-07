Storbritannien nära blackout under rekordhettan

Det brittiska elnätet var bara en hårsmån ifrån en så kallad blackout, där man tvingas strypa eltillförseln, under värmeböljan förra veckan. För att undvika det tvingades Storbritannien be Belgien om hjälp, till ett pris som var över 5.000 procent högre än snittet, skriver en kolumnist på Bloomberg.

Högtrycket som svepte in över de brittiska öarna i förra veckan fick temperaturen att nå rekordnivåer med över 40 grader på flera håll. Rekord blev det också för elpriserna. Den 20 juli krockade hög efterfrågan med flaskhalsar i elnätet, och i de östra delarna av London uppstod elbrist.

Det var nära att elen fick stängas av, enligt personer med insyn som Bloomberg pratat med. Belgien hjälpte till att föra in mer el i systemet genom att öka produktionen i flera av landets kraftverk, men notan för att skicka den över den Engelska kanalen blev dyr. Importen kostade Storbritannien 9.724,54 pund per megawattimme, motsvarande nästan 120.000 kronor. Det kan jämföras med årets genomsnittliga spotpris på 178 pund per megawattimme.

”Det var en total chock. Det var priset för att hålla lamporna tända. Utbudssäkerheten stod på spel”, säger Phil Hewitt, vd för konsultfirman Enappsys Ltd, och som bevakat elpriser i två decennier, till Bloomberg.

Flaskhalsar kan också ge negativa konsekvenser för klimatet. I Spanien har solelsproducenter i syd tvingats stänga av samtidigt som gasdrivna elstationer i norr måste slås på för att möta efterfrågan.

Det här visar tydligt att man underinvesterat i elnätet, menar Bloombergs kolumnist Javier Blas, och skriver att skyhöga elpriser på lång sikt inte är tillräckligt för att undvika en blackout.

”Elbolag och nätförvaltare över hela USA och Europa måste investera miljarder dollar i digitaliseringen av näten för att kunna möta toppar i efterfrågan och minska elanvändningen vid peaktimmar, ofta genom timpriset. Att kunna hantera sådana toppar kommer bli än viktigare när miljoner hushåll byter till elbilar och skapar ytterligare en källa till efterfrågan”, skriver Javier Blas.