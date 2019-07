Storbritannien ger spelbolag jättebot

4,8 miljoner pund ska gå till initiativ att förhindra spelmissbruk medan resterande 1,1 miljoner ska betalas till drabbade kunder. Enligt brittiska spelkommissionen är det systematiska brister under flera år från Ladbrokes Coral som lett till böterna, skriver tidningen.

Ett enstaka fall involverade en kund som satt in 1,5 miljoner pund på sitt spelkonto över tre år, och under en enskild månad förlorat över 64.000 pund. Enligt Financial Times ska spelkommissionen inte ansett att bolaget interagerat i tillräckligt stor utsträckning med kunder som uppenbarligen led av spelmissbruk.

GVC-aktien handlades ned drygt 1 procent under onsdagsförmiddagens handel på Londonbörsen.