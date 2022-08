Storbrand i Berlin under kontroll

Det mest uppenbara exemplet är Fotografiska i Tallinn, som sommaren 2019 överraskande blev först i den utlandsexpansion som fortsatte senare samma år i New York. Närmast väntas Fotografiska öppna i Berlin, Miami och Shanghai.

Men lilla Tallinn var alltså först med ett Fotografiska i den hippa stadsdelen Telliskivi i en byggnad från Sovjettiden, känd som ”Red house”. På andra sidan en stenmur full med graffiti löper övervuxna järnvägsspår. I intilliggande byggnader finns allt sådant som hör till en gentrifierad stadsdel i ett tidigare industriområde: mikrobryggeri, destilleri, vinbar, restauranger, gallerier och affärer. Strax intill ligger den stora saluhallen Balti Jaama Turg.

Till skillnad från Fotografiska i Stockholm har restaurangen på sjätte våningen en stor uteservering med vidsträckt utsikt, inte bara över Telliskivi utan också mot centrala Tallinn och Gamla stan, där lökkupolerna på den rysk-ortodoxa katedralen Alexander Nevski skymtar. Det, om inte annat, blir en påminnelse om att vi befinner oss i Östeuropa. Ändå är det nära, Tallinn är den huvudstad som ligger närmast Stockholm, 38 mil fågelvägen, och det är ju den vägen man tar sig hit oavsett om det är med flyg eller färja.

Restaurangen på Fotografiska leds av kocken Peeter Pihel, som återvände hem till Estland för att vara med och starta den. Dessförinnan arbetade han tre och ett halvt år på kocken Magnus Nilssons tvåstjärniga Fäviken Magasinet i Jämtland, Sveriges då internationellt mest omsusade restaurang. På Fäviken var Peeter Pihel sous-chef (andreman), på Fotografiska är han kulinarisk ledare.

Matfilosofin på Fotografiska är densamma som i Stockholm, hållbart är ett honnörsord och grönsaker är själva fundamentet. Men även om de båda restaurangerna delar samma värdegrund är de olika, betonar Peeter Pihel, med andra maträtter och annorlunda inredning.

”Vi kunde ha valt att göra något helt annat, men för mig var det självklart att vi skulle arbeta på samma hållbara sätt som i Stockholm.”

”Men vi har andra råvaror, tillagningsmetoderna kan också skilja sig åt. De flesta grönsaker kommer från min hemö Saaremaa (Ösel på svenska), där jorden är sandig och bra. Det största problemet är att få tag på fisk. För tillfället har vi havskatt på menyn. Vi använder också öring, som även den kommer från Saaremaa.”

Peeter Pihel har alltså sämre förutsättningar i hamnstaden Tallinn vid Östersjön än på Fäviken i den jämtländska fjällvärlden, där fisk och skaldjur hämtades från norska Tröndelags kalla och rika fiskevatten i Atlanten.

I vintras gästspelade Elvira Lindqvist, tidigare kökschef på Fotografiska och numera på Oxenstiernan i Stockholm, på systerkrogen i Tallinn. Och Peeter Pihel ser framför sig ett större utbyte när Fotografiska expanderar i fler länder, att unga och lovande kockar ska kunna jobba utomlands en period för att sedan komma tillbaka – och vice versa, att kockar från Stockholm och Berlin ska kunna komma till Tallinn.

Själv inledde Peeter Pihel sin bana för drygt 20 år sedan som kock på restaurang Alexander på Pädaste Manor, en gammal herrgård på Muhu, en mindre grannö till Saaremaa. Det är den tredje största ön i västra Estland, ett område som under stormaktstiden tillhörde Sverige.

När Martin Breuer från Nederländerna köpte herrgården var den förfallen efter åratal av försummelse under Sovjettiden.

”Estland var barskrapat, här fanns ingenting i mitten av 1990-talet när jag kom hit första gången. Det fanns inga hotell av någon klass, det här var det första lyxhotellet i Estland”, berättar han.

Hotellet öppnade 1996 med fyra rum i en byggnad som i dag är hotellets spa och har därefter expanderat till andra byggnader, inklusive huvudbyggnaden där restaurang Alexander ligger i en stor utbyggnad av glas, en vinterträdgård.

Restaurangens gastronomiska inriktning kallas Nordic Island Cuisine och inkluderar öar i Östersjön som danska Bornholm, Öland och Gotland – och de estniska, samt kustlinjen i dessa länder, betonar Marin Breuer.

”Det är vår terroir, växtplats”, säger han.

På Pädaste Manor finns en stor köksträdgård och restaurangen har ett nära samarbete med lokala bönder, jägare och fiskare. Och helt begränsad till Östersjöregionen är man inte. Att konceptet inte är tvingande för köket blir tydligt när det serveras en rätt med räkor och pilgrimsmusslor. Men ålen är lokal, från en odling längs kusten söderut.

Restaurangen har varit en drivande kraft i Estlands gastronomi under hela 2000-talet, ett slags plantskola för kockar. Peeter Pihel arbetade här under lång tid med avbrott för ett år på fine dining-krogen Bloom in the Park i Malmö. När han slutade för gott var det för att jobba på Fäviken Magasinet.

Foto: Lauri Laan

Därefter värvades den tyske kocken Matthias Diether från en stjärnkrog i Berlin. Matthias Dieter stannade i tre år på Pädaste Manor, där han träffade sin blivande fru, herrgårdens trädgårdsmästare. I dag driver han den egna stjärnkrogen 180 degrees by Matthias Diether i Tallinn.

Restaurangen öppnade 2018 i Port Noblessner, ett gammalt varvsområde i Tallinns västra utkant vid Finska viken. Det är ett kvarter med sjönära bostadsrätter, restauranger, mikrobryggeri och museer. Namnet, 180 degrees, kommer sig av att utsikten från restaurangen mot havet är 180 grader.

Matsalen är uppbyggd i olika nivåer, så att även gäster som sitter vid bord en bit bort ska se in i det öppna köket som omgärdas av en bred bardisk med matplatser.

Därifrån levereras en gastronomi som inte känner några geografiska gränser.

”Med lite smaker från Asien, en del nordiskt och en del franskt”, förklarar stjärnkocken Matthias Diether.

Personalen är lika internationell som på vilken stjärnkrog som helst med en sommelier från England, en kvinnlig kock från Indien, en kock från Sverige och så vidare.

Genom att franska Guide Michelin i slutet av maj publicerade sin första krogguide för Estland har landets gastronomi fått ett internationellt erkännande. Michelins inspektörer hittade 31 restauranger värda att listas i guiden, varav två belönades med en stjärna: 180 degrees by Matthias Diether och Noa Chef’s Hall. Fotografiska fick en grön stjärna för sitt hållbarhetsarbete, men till allas stora förvåning lämnades betydelsefulla Alexander at Pädaste Manor helt utanför guiden.

Enligt den svenska krogguiden White Guide, som sedan flera år ges ut lokalt i Estland genom ett franchiseavtal, håller Alexander Mästarklass, den näst högsta kategorin efter Global mästarklass som endast 180 degrees by Matthias Diether kvalificerar sig för.

Estlands andra stjärnkrog, Noa Chef’s Hall, är inte med i den senaste utgåvan av White Guide, som publicerades i november 2021. Noa Chef’s Hall utnyttjade nämligen pandemin till att hålla stängt ett år för renovering och öppnade igen först i december.

Denna Estlands andra stjärnkrog ligger i andra änden av Tallinnbukten, 20 minuter med taxi från Gamla stan, och med fri havsutsikt mot solnedgången och centrala staden på andra sidan bukten. Här finns en enklare bistrodel med stor uteservering mot havet, som bara heter Noa, och så stjärnkrogen Noa Chef’s Hall i egen lokal innanför stängda pardörrar.

Peeter Pihel leder köket på Fotografiska. Foto: Lauri Laan

Restaurangen ligger verkligen i Tallinns utkant, för precis utanför entrén står vägskylten med huvudstadens namn.

Även här kan man som matgäst sitta vid en bardisk och med en kock strax intill, som svettas vid en stor glödbädd, är det inte utan att man kommer att tänka på Niklas Ekstedt och hans restauranger i Stockholm och London, där all mat lagas över öppen eld. Riktigt så extremt är det inte på Noa Chef’s Hall, även om vi känner igen det publikfriande greppet att bjuda in gäster till köket för att se kocken droppa smält fett genom en tratt, i det här fallet över pilgrimsmusslor. Det visar sig också att Niklas Ekstedt har gästspelat här med en ”fire dinner”, strax innan pandemin bröt ut.

Instuckna mellan tomma vinlådor i trä i en hylla i matsalen syns ryggarna både på restaurangboken Frantzén och tegelstenen The Nordic Cookbook av Magnus Nilsson.

”Innan vi började renovera besökte vi Frantzén i Stockholm, där är så vackert. Jag har följt Björn Frantzén ända sedan tiden med Frantzén/Lindeberg i Gamla stan”, säger stjärnkocken Tõnis Siigur beundrande.

De båda restaurangerna med Noa i namnet ingår i en koncern som består av åtta restauranger, fem i Tallinn och tre sommarrestauranger på orter utanför huvudstaden. Fyra av dem är upptagna i Guide Michelin.

Estlands restauranghistoria är kort. Under Sovjettiden var allt enformigt och likriktat, helt opåverkat av utländska restaurangkök. Den första utländska kock som kom till Estland var en italienare som 1998 startade restaurang Bocca, omtalad på sin tid.

”Allt startade när vi blev självständiga och kockar började resa ut i världen. Ett litet land kan utvecklas snabbt, men jag skulle vilja säga att det först är under lite drygt de senaste fem åren som det verkligen har boomat, särskilt när det gäller kvalitet och intresset från matgäster”, säger Tõnis Siigur.

Efter två år med en pandemi, som tvingade Estlands restauranger att stänga under två perioder, kom nästa bakslag – Rysslands anfallskrig mot Ukraina och de sanktioner som följde på invasionen. Efter krigsutbrottet kommer det inte längre några restauranggäster från Ryssland, en tidigare betydelsefull kundkrets. Men man kan ändå höra att det pratas ryska på restauranger, cirka 300 000 av Estlands cirka 1,3 miljoner invånare har ryska som modersmål. Och det var just att ryska gäster, inte minst från närbelägna St Petersburg, kunde få service på ryska som lockade dem till Estlands finkrogar.

Foto: Lauri Laan

Protesterna mot kriget är högst påtagliga i centrala Tallinn med stora ukrainska och estniska flaggor hängandes tätt intill varandra på en byggnad vid frihetstorget med sitt minnesmonument över det estniska frihetskriget 1918–1920.

På trottoaren framför ryska ambassaden i Gamla stan står ett långt kravallstaket med plakat och annat som uttrycker avsky mot kriget. Därifrån till den ukrainska restaurangen Odessa är det 120 meter. Från entrén till restaurangen ser man den ryska fanan vaja utanför ambassaden. Restaurangen ligger på den blågula sidan av gatan, för vägg i vägg med Odessa ligger den svenska ambassaden.

Restaurangen drivs av ukrainare från Odessa. Maten sägs vara genuin. På vinlistan finns två sorters vin från Ukraina, men de är slut och några nya leveranser kommer inte, berättar servitören. Det är lätt att förstå varför.

I och med att Ryssland är nära, det är drygt 20 mil till gränsen, känns kriget i Ukraina lite närmare än i Sverige, även om det är 180 mil från Tallinn till just Odessa.

Kort efter krigsutbrottet meddelade Guide Michelin att man upphör med alla aktiviteter i Ryssland och lägger bevakningen av Moskvas restauranger på is tills vidare. I den färska guiden för Estland finns dock den ryska restaurangen Tchaikovsky med. Den ligger i Tallinns främsta boutiquehotell, Telegraaph, och dess devis lyder: ”A Symphony of Russian Cuisine”. Restaurangen är uppkallad efter den ryske tonsättaren Pjotr Tjajkovskij, som levde under det tsarvälde som Estland var en del av, men det är knappast lockande toner i dessa dagar.