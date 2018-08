Storbanken: Räkna med högre inflation i euroområdet

De noterar att arbetslösheten i euroområdet har sjunkit under mer än fem år och allt fler företag har svårt att hitta arbetskraft. Under en lång tid låg de kollektivt avtalade löneökningarna stabilt runt 1,5 procent, men detta tycks nu ändras. Under första kvartalet låg de på 1,7 procent och steg sedan till 2,2 procent under andra kvartalet enligt ECB:s data.

Detta beror i stor utsträckning på Tyskland, där såväl bygg- som industrisektorn har kommit överens om stora löneökningar, med uppgångar om 3,2 procent andra kvartalet, minst 1 procentenhet mer än första kvartalet.

Men även i andra länder som Nederländerna, Spanien och Italien stiger lönerna snabbare.