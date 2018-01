Storbanken: Länderna som leder tillväxtligan 2018

Erics Lascelles säger sig vara mindre orolig nu än för ett år sedan, samtidigt som marknaden tycks prisa in en större risk för att Nafta-avtalet dras tillbaka.

Det handlar framför allt om USA:s president Donald Trump, som lovade en hårdare handelspolitik under 2016 års valkampanj.

Det finns flera tänkbara källor till högre volatilitet under 2018. Eric Lascelles pekar bland annat på en eskalering i konflikten mellan Saudiarabien och Iran som ett växande orosmoln.

Däremot spår han en högre volatilitet än under 2017, även om året inletts med volatilitetsindexet VIX på fortsatt låga nivåer.

"Euroområdet växer just nu snabbare än vid någon punkt under den förra cykeln. Europa kan realistiskt sett växa snabbare än sin potential under några år vilket USA inte kan göra utan att överhettas", säger Eric Lascelles.

Det italienska parlamentsvalet i mars hägrar i bakgrunden men för närvarande ser RBC ingen större risk för spridningseffekter till resten av euroområdet.

Investerarna har fått upp ögonen för Japan i takt med att reformer för att bättra företagsstyrningen börjat ge effekt.

Det syns nu i utvecklingen på aktiemarknaden, som under de senaste åren framför allt följt yenen. På senare tid har sambandet försvagats samtidigt som Nikkei nått nivåer som inte synts sedan början av 1990-talet.