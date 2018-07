Storbanken höjer oljeprisprognosen

Banken justerar samtidigt ned sin efterfrågeprognos. Wall Street-firman bedömer nu att oljepriset kommer att ligga runt 70 dollar per fat både under 2018 och 2019. Tidigare prognos var ett pris om 65 respektive 60 dollar per fat, enligt Reuters.

Brentoljan ligger vid cirka 74 dollar per fat. Efterfrågan väntas nu av JP Morgan öka med 1,2 miljoner fat per dag under 2018, ned från en tidigare prognos om en efterfrågetillväxt på 1,4 miljoner fat per dag. För nästa år höjs tillväxtprognosen till 1,1 miljoner fat per dag, upp från tidigare 1 miljon fat per dag.

Oljepriset kan i det korta perspektivet gynnas av en fortsatt osäkerhet kring Opecs produktionsökningar och sanktioner, uppger JP Morgan.